林采緹砸萬元避孕！ 被問「為何是女生做」霸氣回應

林采緹外型亮麗性感。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林采緹擁有甜美臉蛋及火辣身材，過去因Cosplay「蛇姬」走紅，目前與小2歲的男友穩定交往4年，儘管事業繁忙仍不時會透過社群分享生活，日前便發文透露自己在手臂植入避孕器的經驗，引起討論。

林采緹日前在IG限時動態發文分享，自己接受了皮下避孕器植入，並表示其避孕效果可以維持3年，若想懷孕也能隨時取出。她坦言，雖然知道一般人多半讓男友戴保險套，但因為不喜歡另一半戴保險套的觸感，再加上經常忘記吃事前避孕藥，才決定採用這項避孕方式。

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林采緹也透露，原先自己是使用月拋式避孕環，「但麻煩的是我會常常忘記時間放新的，而且一個600塊用一個月，算起來更貴！」因此決定砸下1萬1千元植入避孕器，更方便也更安心。

林采緹回應網友提問。（翻攝自IG）

至於有網友質疑「妳有想過為什麼是女方避孕嗎？」林采緹則霸氣回應，「自己可以掌控為什麼不要？」表示目前只是單純不想生小孩，但未來不排除會有計畫。

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