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娛樂 最新消息

八點檔男神「浴缸偷情」被抓！ 小三遭原配賞巴掌

曾子益（左）、徐千京在《好運來》偷情被抓包。（民視提供）曾子益（左）、徐千京在《好運來》偷情被抓包。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾子益在民視八點檔《好運來》詮釋劈腿渣男，他被懷孕的未婚妻何蓓蓓發現與集團千金徐千京在浴缸偷情，原配、小三爆發激烈爭執，掌摑、扯髮樣樣來，堪稱是全劇目前最狗血的一場戲。

徐千京（中）在《好運來》當小三被抓包，遭蘇晏霈（左）、林筳諭（右）痛打。（民視提供）徐千京（中）在《好運來》當小三被抓包，遭蘇晏霈（左）、林筳諭（右）痛打。（民視提供）

徐千京回憶起拍攝現場仍餘悸猶存，她說：「那場戲我整個人泡在水裡，水裡還加了沐浴劑，一直嗆鼻子，鼻子和耳朵都很痛，眼睛也超不舒服。」她首度嘗試在水中睜開眼睛演戲，「雖然很難受，但也算是一次特別的經驗。」戲裡她濕身包著浴巾，當著正宮與未來婆婆的面慘遭掌摑與扯髮，被虧是「八點檔史上最狼狽小三」。

何蓓蓓（左）在《好運來》抓包現未婚夫曾子益（右）與小三泡澡調情。（民視提供）何蓓蓓（左）在《好運來》抓包現未婚夫曾子益（右）與小三泡澡調情。（民視提供）

徐千京也替角色發聲：「千晶從小在缺愛的原生家庭長大，一旦愛上一個人就願意不擇手段地爭取，即使身陷羞辱與委屈，她也堅持追求所謂的真愛。雖然觀眾眼中她是壞女人，但我認為她其實很可憐。」連續濕身拍攝讓她體力透支，她說：「當天真的冷到發抖，隔天還小發燒。不過看到播出的效果，這一切都值得。」

何蓓蓓（左起）在《好運來》發現未婚夫曾子益出軌徐千京。（民視提供）何蓓蓓（左起）在《好運來》發現未婚夫曾子益出軌徐千京。（民視提供）

飾演「渣男代表」的曾子益，為了完美呈現親密場景，早在開拍前6個月就開始健身訓練，「這場戲有露上身畫面，我希望角色狀態看起來更合理。」他也感謝劇組，「這部戲在設計情感與肢體互動時非常細膩，大家不斷討論怎麼拍才有層次感，這場戲能成功，導演與團隊功不可沒。」他還笑說，這場戲中他「爽收四巴掌」，總算滿足觀眾對角色楊克帆的怒火宣洩。

何蓓蓓在《好運來》發現未婚夫出軌，相當痛心。（民視提供）何蓓蓓在《好運來》發現未婚夫出軌，相當痛心。（民視提供）

曾子益為《好運來》親密戲特訓，練出好身材。（民視提供）曾子益為《好運來》親密戲特訓，練出好身材。（民視提供）

何蓓蓓則表示：「這場戲對育欣來說心情轉折太大，拍完情緒真的很低落。」她也笑稱，當天突然發現現場工作人員爆滿，「原來大家不是來看戲，是來看子益的身材成果，讓我哭笑不得。」據現場導演透露，何蓓蓓在這場戲中火力全開、情緒飽滿，演出極具層次，無論憤怒、悲傷、羞辱一氣呵成，被讚「封后級演技」。

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