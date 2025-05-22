黃子佼孟耿如爆假離婚真脫產 律師推測「這原因」更可信

黃子佼（左）、孟耿如昨傳出離婚。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼2023年捲入MeToo風波後，妻子孟耿如一路不離不棄，然而昨（21）傳出5年婚姻告終，引起眾人質疑兩人是否假離婚真脫產。對此，律師賴瑩真在臉書分享看法，直言若真有脫產目的，根本不需要離婚，認為是女方受不了而選擇離開的可能性較大。

賴瑩真在文中表示，根據《民法》規定，夫妻名下財產各自所有，且夫妻間的贈與不用繳贈與稅，「因此黃子佼如果真要避免債權人催討，直接把名下財產贈與給孟耿如即可，債權人原本就無法對孟耿如的財產執行，不用離婚也可以達到目的。」如果受害者要避免這種情況，她也建議可以向法院聲請撤銷夫妻間的贈與。

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另外，黃子佼已經成立和解的部分，賴瑩真也指出，如果黃子佼以這種手段逃避付和解金，將可能觸犯《刑法》第356條「損害債權罪」，最高可處兩年以下有期徒刑。至於還沒有和解的部分，債權人若有聲請假扣押成功的話，債務人脫產一樣會構成損害債權罪。

因此賴瑩真認為，兩人之所以離婚，比較像是女方受不了的機率較大，「畢竟女方也還年輕，我也想不出跟黃子佼這種人能產生什麼可歌可泣愛情的可能性，離婚只是一個正常人都會做的選擇。」文末她也奉勸未來想跟男藝人結婚的女性，都該考慮簽訂「婚前協議」，「避免被性犯罪醜聞拖下水吧！因為從演藝圈爆出metoo風波以來，男藝人爆出醜聞的數量來看（還不知有多少黑數），這機率還蠻大的欸。」

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