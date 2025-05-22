晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡康永展覽破2萬人朝聖！C位神作曝光

蔡康永親臨現場為畫展延期親自布展，並準備放上最新畫作《你可以自己好起來》。（潮洋行提供）蔡康永親臨現場為畫展延期親自布展，並準備放上最新畫作《你可以自己好起來》。（潮洋行提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名主持人、作家與藝術家蔡康永今年3月於大稻埕選物空間「COMPTIOR潮洋行」舉辦全新創作展《一切都會值得》。展覽原訂展出兩個月，卻因觀展人潮爆棚，決定延長至7月15日。開展前僅透過社群預告，人潮卻從一開始就熱烈湧入，平日觀展人數超過200人，假日更飆至近600人，短短兩個月累計突破2萬人參觀。

蔡康永與潮洋行老闆Jin一起為畫展延期布展，並取下已被收藏家收藏的巨幅作品《一切》。（潮洋行提供）蔡康永與潮洋行老闆Jin一起為畫展延期布展，並取下已被收藏家收藏的巨幅作品《一切》。（潮洋行提供）

展出作品共十款限量版畫，每款99幅，定價不到5000元，推出後銷售一空，其中《值得的》《為自己活一秒》最先售罄。蔡康永表示：「當初設定這個數量與價位，就是為了讓想擁有這些藝術品的粉絲朋友都有機會擁有。未來不會再有這樣的價位了。」而其中《關我屁事》則因蔡康永分享一段「防借錢神圖」的趣事，每日熱賣十幅，也迅速完售。

潮洋行主理人郭仲津（Jin）觀察來客年齡層時驚訝表示：「20年前康永哥的粉絲是年輕人，20年後依然是年輕人！」他也透露，這些作品每幅光是裱框成本就超過2000元，幾乎不計成本，只為了讓粉絲能收藏到。

蔡康永親臨現場為畫展延期親自布展，並準備放上最新畫作《如果》。（潮洋行提供）蔡康永親臨現場為畫展延期親自布展，並準備放上最新畫作《如果》。（潮洋行提供）

由於展覽期間，來自中南部與港澳的觀眾紛紛表示錯過原定展期，蔡康永特別於5月13日親赴現場宣布展期延長，讓眾多粉絲驚喜不已，現場掌聲雷動，甚至有觀眾立刻傳訊通知親友「展覽延長了，你還來得及！」

展覽延續蔡康永「以文字為核心」的創作風格，將日常語句轉化為有力量的畫面語言，不刻意吶喊，卻蘊含深沉情感。他曾表示：「公司、學校、健身房，到處貼滿了要我們用力的字句。我想找到那些要我們休息的字句。」也曾說：「我想為那些不可愛、不可偉大，但卻很費力生活的人，做一些作品。」他的版畫，就像一封封寫給日常中掙扎者的安靜書信。

除了原展品熱賣，新展期也加碼曝光4幅全新原作，每幅僅此一件，作品一亮相即吸引收藏家關注，其中價值11萬的《一切都值得》於首日即售出。據潮洋行透露，蔡康永特別調整《想念》這幅畫的位置，親自指定為C位，顯見其對該作的喜愛。

此外，特別推出的蔡康永聯名飲品「啡常想念」「啡常值得」熱銷破2500杯，而招牌酒感咖啡「燃燒旅人」更以視覺燈光秀賣破百杯。店方透露：「每上一杯，我們就會關燈表演火焰秀，讓現場驚呼連連。」展覽期間，不少名人也親臨支持，包括理科太太、白癡公主、許茹芸、郭彥甫、曾愷玹等。其中理科太太一口氣購入5幅版畫，《值得的》《為自己活一秒》也因她搶購成為完售品。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中