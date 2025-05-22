蔡康永展覽破2萬人朝聖！C位神作曝光

蔡康永親臨現場為畫展延期親自布展，並準備放上最新畫作《你可以自己好起來》。（潮洋行提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名主持人、作家與藝術家蔡康永今年3月於大稻埕選物空間「COMPTIOR潮洋行」舉辦全新創作展《一切都會值得》。展覽原訂展出兩個月，卻因觀展人潮爆棚，決定延長至7月15日。開展前僅透過社群預告，人潮卻從一開始就熱烈湧入，平日觀展人數超過200人，假日更飆至近600人，短短兩個月累計突破2萬人參觀。

蔡康永與潮洋行老闆Jin一起為畫展延期布展，並取下已被收藏家收藏的巨幅作品《一切》。（潮洋行提供）

展出作品共十款限量版畫，每款99幅，定價不到5000元，推出後銷售一空，其中《值得的》《為自己活一秒》最先售罄。蔡康永表示：「當初設定這個數量與價位，就是為了讓想擁有這些藝術品的粉絲朋友都有機會擁有。未來不會再有這樣的價位了。」而其中《關我屁事》則因蔡康永分享一段「防借錢神圖」的趣事，每日熱賣十幅，也迅速完售。

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潮洋行主理人郭仲津（Jin）觀察來客年齡層時驚訝表示：「20年前康永哥的粉絲是年輕人，20年後依然是年輕人！」他也透露，這些作品每幅光是裱框成本就超過2000元，幾乎不計成本，只為了讓粉絲能收藏到。

蔡康永親臨現場為畫展延期親自布展，並準備放上最新畫作《如果》。（潮洋行提供）

由於展覽期間，來自中南部與港澳的觀眾紛紛表示錯過原定展期，蔡康永特別於5月13日親赴現場宣布展期延長，讓眾多粉絲驚喜不已，現場掌聲雷動，甚至有觀眾立刻傳訊通知親友「展覽延長了，你還來得及！」

展覽延續蔡康永「以文字為核心」的創作風格，將日常語句轉化為有力量的畫面語言，不刻意吶喊，卻蘊含深沉情感。他曾表示：「公司、學校、健身房，到處貼滿了要我們用力的字句。我想找到那些要我們休息的字句。」也曾說：「我想為那些不可愛、不可偉大，但卻很費力生活的人，做一些作品。」他的版畫，就像一封封寫給日常中掙扎者的安靜書信。

除了原展品熱賣，新展期也加碼曝光4幅全新原作，每幅僅此一件，作品一亮相即吸引收藏家關注，其中價值11萬的《一切都值得》於首日即售出。據潮洋行透露，蔡康永特別調整《想念》這幅畫的位置，親自指定為C位，顯見其對該作的喜愛。

此外，特別推出的蔡康永聯名飲品「啡常想念」「啡常值得」熱銷破2500杯，而招牌酒感咖啡「燃燒旅人」更以視覺燈光秀賣破百杯。店方透露：「每上一杯，我們就會關燈表演火焰秀，讓現場驚呼連連。」展覽期間，不少名人也親臨支持，包括理科太太、白癡公主、許茹芸、郭彥甫、曾愷玹等。其中理科太太一口氣購入5幅版畫，《值得的》《為自己活一秒》也因她搶購成為完售品。

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