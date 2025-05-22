離婚12年！于美人參加相親 聽男方「瞎談政治」忍不住糾正

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星于美人和前夫王維倫結婚16年，育有龍鳳胎子女，2013年卻驚爆婚變，一度身心全垮，如今她已走出情傷，開始參與相親，她近日登上節目分享2次特殊經歷，讓身旁好友相當懊惱，不知道該如何繼續幫她找對象。



于美人相親遇男方瞎談政治忍不住糾正。（資料照）

于美人近日在節目《美人餐桌》提到，她有一次去相親，男方在過程中暢談政治，內容卻讓她覺得「很瞎」，於是選擇糾正對方，事後，于美人的好友虧她，「于小姐，這樣很難幫你介紹男朋友，這樣講人家多沒面子。」兩周後于美人再次迎來相親機會，繼上次的經驗後，她這次學乖了，遇到類似的情況，選擇保持沉默，沒想到表情還是出賣了她，再度讓男方感到沒面子。

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事實上，于美人相當關注政治時事，2020年曾擔任親民黨總統候選人宋楚瑜發言人，去年也以無黨籍身分投入中正萬華區域立委選舉，近來更傳出她有意2026年再戰議員選舉，對此，她強調，目前不在她的考慮裡，「我一直都是很活在當下的人，歲月匆匆，于美人不會懷念過去，也不會害怕將來，我只希望我不辜負現在，我現在就是要好好把《美人餐桌》做好。」

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