八點檔男星斜槓體操教練！小學員比賽狂掃「2金7銀6銅獎盃」

潘胤傑（左起）、古程丰、唐綸組「金牌精品」明星教練。（小超人綜合體能俱樂部提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕古程丰出道超過10年，除了演出《機智校園生活》，２年前拍完八點檔《美麗人生》之後一手創辦「小超人綜合體能俱樂部」，主要是為了培養年輕的體操小選手，並邀來好友潘胤傑一起助陣成為明星教練，目前已有不少小選手獲得全國青年盃體操錦標賽的獎牌。

古程丰2024年成為演藝圈首位開設兒童「競技體操」俱樂部創辦人並考取體操證照，這2年帶領學員參與各大體操賽事，好成績包括青年盃與中正盃體操錦標賽都拿到金牌、銀牌與銅牌的好成績，選手包括何采蓁、楊雋浩、陳禹彤、賴依姍、陳榆凱，一共已奪得2金7銀6銅的獎盃。

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古程丰斜槓成「金牌精品」明星教練。（小超人綜合體能俱樂部提供）



他提到這些孩子為了積極練習體操，過程即便無比艱辛，多次落淚仍堅持要完成挑戰，「想要讓努力的汗水被看見而發光發熱，能夠成為他們的金牌教練感到非常驕傲！」

古程丰也表示在經營前期怕沒有太多時間投入戲劇演出，所以選擇以體操館經營為主，他與演藝圈的體操教練好友潘胤傑、唐綸共同經營，如今會員數已突破300名，夏令營報名人數也比去年多五成！百坪的旗艦店計畫也在積極進行，古程丰鬆口：「目前一切都在軌道上了，我也隨時準備好可以回歸演員身份！」

潘胤傑（左）、古程丰與精品BOSS合作拍攝形象大片。（小超人綜合體能俱樂部提供）



古程丰與伙伴們對於經營都是親力親為，近期為了幫體操館宣傳，特別進棚拍攝品牌視覺大片，順利完成獲得熱烈迴響，更增加了品牌詢問度，後續也順利接到精品大牌的邀約合作，更讓他們獲得「金牌精品」明星教練的稱號。

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