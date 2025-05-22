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朱媛媛罹癌瞞5年逝 黃曉明聽聞噩耗嚇傻

朱媛媛待播出的新劇《造城者》成了她的生前遺作。（翻攝自微博）朱媛媛待播出的新劇《造城者》成了她的生前遺作。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾獲金雞獎最佳女配角殊榮的中國女星朱媛媛，2010年與李連杰、桂綸鎂合演港片《海洋天堂》走紅，新作《造城者》也即將上映，沒想到傳出死訊享年51歲，一票演藝圈好友不敢置信，中國男星黃曉明更表示從未聽說朱媛媛罹癌。

黃曉明在微博發文悼念朱媛媛，表示不敢相信：「胸口被堵住了。」回想前陣子還和朱媛媛一起並肩作戰，「對方在劇組一直堅強樂觀，甚至都沒有提過罹癌消息，永遠是笑著面對一切」，讚朱媛媛「太好太善良」。

中國女星朱媛媛驚傳癌逝，享年51歲。（翻攝自微博）中國女星朱媛媛驚傳癌逝，享年51歲。（翻攝自微博）

朱媛媛親友日前無預警發布訃聞：「沉痛地告知各位喜愛演員朱媛媛的朋友們，媛媛於2025年5月17日上午11點39分永遠地離開了我們。在與癌症抗爭的近5年間，她並沒有悲觀消沉，依然堅定、自信地面對困難。並把對生活的熱愛，用歡笑和溫暖傳遞給身邊的每一個人。她用這種方式，提醒家人不要虛度每一天、每一秒！相信，她已經去到了她想去的地方。」同時也表示喪禮將順著死者生前心願，一切從簡。

而朱媛媛生前拍攝完成、即將播出的新劇《造城者》，也成了她的遺作。

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