謝忻被控吸金嚇到快哭 求救男友.....原是又是詐騙

謝忻還原詐騙集團超逼真手法。（翻攝自謝忻臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝忻21日在臉書發文曝自己差點被詐騙，對方稱馬蘭派出所警員，並告訴她捲入違法吸金案，已被法院傳喚2次未到，她嚇得趕緊打給男友求救，才知是詐騙集團。

透過臉書發文，謝忻透露日前接到台東榮總藥劑師來電，稱有一名林先生拿她證件，試圖領取身心科藥物，恍然大悟找了大半個月皮包掉在台東，證件被拿去做壞事了，藥劑師立即幫她報警，且過了不到5分鐘，派出所警員抵達醫院。

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沒想到，警員稱謝忻個資外洩，要她到台東作筆錄，謝忻人在北部不方便過去，對方表示要回到派出所打視訊電話進行訊問，過沒多久警員打來告知派出所經費不足，沒正規攝影設備，直接用LINE錄影錄音。

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驚人的是，詐騙集團不僅讓謝忻看派出所環境，現場約莫有10位警員，「有警徽，有櫃檯，也聽到有人打去報案的聲音」，警員用她資料查詢後，發現涉及一宗違法吸金案，且法院已傳喚2次，但她皆未到，戶頭更曾接收多達700萬款項。

聽到這裡，謝忻都快哭了稱完全不知情，警員接著問她包括銀行帳戶、存款、房產等細節，並開了張受理案件三聯單強調偵查不公開，要求她不要向任何人透露；當時，謝忻嚇到打給男友求救，「他平靜地丟了一個新聞連結給我說，詐騙集團，可惡。」

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