不只三重劉德華！山下智久親回應「台灣山下智久」笑翻了

山下智久在前年來台宣傳電影，回應「全台灣的山下智久」。（資料照，記者王文麟攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近Threads上掀起討論，「三重劉德華」、「台中金城武」等地名加人名的搞笑綽號，其實日本明星也常常被網友拿出來使用，尤其是木村拓哉、山下智久等等，而山下智久本人就曾經對此作出回應。

山下智久因為名字當中有「山」，常被拿來與XX山做結合，例如說八卦山下智久、觀音山下智久等等，而喜愛日本文化的網紅蔡阿嘎也搞笑自稱「嘉義山下智久」。

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山下智久在前年3月來台宣傳電影，聽聞得知許多人會將「山下智久」4字冠上出生地時，立刻仰頭大笑，驚訝地直呼：「ㄟ～真的好榮幸。」

山下智久表示：「我覺得沒有比這個更光榮的事了，原來台灣也有很多男生支持我，雖然覺得不好意思，但我接下來會更努力，帶給大家更好的作品。」

一旁的同片演員新木優子則忍不住爆料，「在參加台灣粉絲見面會的時候，現場男粉絲一看到山下智久，眼睛立刻變成愛心，聽到大家這麼說，我覺得謎團解開了。」

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