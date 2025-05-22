麥玉珍質詢又出包 被轟刪什麼都不知道

吳豊山坦白回答麥玉珍：「因為我們的預算，4塊錢被你們刪掉剩下3塊。」（翻攝自國會直播）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨立委麥玉珍21日質詢海基會董事長吳豊山，疑惑海基會24小時全年無休的緊急服務專線，為什麼今年變成12小時？

當場吳豊山坦白回答麥玉珍：「因為我們的預算，4塊錢被你們刪掉剩下3塊。」律師林智群不客氣在臉書發文酸麥玉珍：「刪了什麼都不知道，是在跟人家質詢三小的？」

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麥玉珍在立法院質詢屢屢發生爭議，14日在內政委員會質詢時聲稱民進黨立委黃捷沒來，卻立刻被提醒黃捷有來，又稱要審6個署的解凍案卻只有5分鐘，立刻被召委打臉她已經發言長達18分鐘。

有網友加碼翻出，12日內政委員會上，麥玉珍又稱對某一案「有意見」，但翻了許久卻搞不清楚是哪一份報告，被諷「好瞎的立委！哪一案都搞不清楚！」

立法院內政委員會昨邀陸委會主委邱垂正及吳豊山列席報告業務概況並備質詢，麥玉珍質詢時表示，海基會24小時緊急質詢專線，在今年3月縮減剩下12小時專線，請吳豊山回應。吳豊山對此表示：「24小時專線，33年來沒有動過，是最近才改成12小時，為什麼呢？因為我們的預算，4塊錢被你們刪掉剩3塊。」

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