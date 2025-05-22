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木村光希驚喜造訪香港！ 女神現身地點曝光

木村光希連日來深入中環、上環等地標，乘坐擁有百年歷史的香港電車、遊覽中環大館。（香港星島日報）木村光希連日來深入中環、上環等地標，乘坐擁有百年歷史的香港電車、遊覽中環大館。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男神木村拓哉與工藤靜香二女兒木村光希，IG擁有360萬粉絲，近日應香港旅遊發展局邀請造訪香港。

港媒報導，木村光希連日來深入中環、上環等地標，乘坐擁有百年歷史的香港電車、遊覽中環大館及街頭藝術小區等深具藝文氣息景點，並登上傳統中式三桅帆船「張保仔號」，欣賞香港獨特迷人夜景。

她也暢遊維多利亞港迷人美景。（香港星島日報）她也暢遊維多利亞港迷人美景。（香港星島日報）

木村光希說：「由大館獨特的建築美學，到中環街巷色彩繽紛的壁畫；從電車穿梭摩天大廈的清脆鈴聲，到維多利亞港波濤輕拍岸邊的醉人景致，香港的每個瞬間都如電影場景般迷人。」推崇香港能激發她的想像力，「每次造訪，我都渴望探索更多不同體驗！」

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香港旅發局則表示，希望透過木村光希年輕時尚偶像的視角，引領新一代旅客探索香港獨特的中西文化薈萃與標誌性天際線。

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