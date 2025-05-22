陳沂批黃子佼「不如王文洋受精卵值錢」 被酸假離婚

孟耿如和黃子佼爆出離婚傳聞，5年婚姻疑畫下句號。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼因性騷風波重創演藝事業，其妻孟耿如也遭波及，21日驚傳2人已簽字離婚，結束5年婚姻，但雙方皆未出面證實，對此，網紅陳沂在臉書直言「早該分了」，痛斥黃子佼自私。

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陳沂發文指出不喜歡干涉他人感情，但從公眾操作角度來看，孟耿如早該選擇離婚；她表示，孟耿如事發後曾公開力挺黃子佼卻遭網路炎上，不得不無限期停更社群，「完全看不懂這種操作。」她進一步分析，如果黃子佼真心為孟耿如著想，就應該在事件爆發第一時間主動提出離婚，而不是拖累妻子一起承擔輿論壓力，「這種行為只顯得他自私且缺乏擔當。」

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對於黃子佼所作所為，陳沂批評「完全沒責任感」，並形容他處事「毀滅式亂爆料」，稱他在演藝圈是「老二」原因正是如此，最後還幽默回應網友留言，酸黃子佼「還不如王文洋的受精卵值錢」。

特別的是，律師蘇文俊也在陳沂發文底下留言：「我猜假離婚啦！」

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