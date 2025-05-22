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家寧預告公開真相！網撻伐：帳本拿出來才是重點

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前情侶檔YouTuber Andy（左）、家寧兩人分手後撕破臉。（翻攝自臉書）百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前情侶檔YouTuber Andy（左）、家寧兩人分手後撕破臉。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber情侶檔「眾量級」Andy與家寧分手後，風波愈演愈烈，男方開嗆10年心血全沒了，痛訴遭背叛，家寧一家四口則因涉逃漏稅被檢警調查，引發外界高度關注，家寧21日晚間無預警發文，表示今晚將揭曉真相。

面對外界揣測批評，家寧沉默多日後終於在昨晚首度發聲，她語帶玄機預告：「真相！5月22日 我們秘月期POPOO見。」被推測將透過POPOO平台揭露分手內幕。

值得關注的是，家寧昨晚的預告文，網友粉絲並不埋單，群起在她發文底下留言怒嗆：「嚴重懷疑這幾天不在，是去上心靈課程？」更有人揶揄：「沒人在意妳在戀愛期間怎麼了，錢還來、帳本拿出來才是重點。」

相關新聞：疑Andy身後有「神秘軍師」指點 多次與家寧互控不斷反轉

而Andy本月15日遭控與家寧交往期間出入聲色場所，還有熟識2人的網紅爆料Andy其實沒那麼無辜等傳言。對此，Andy經紀人回應：「Andy老師已於先前澄清影片中清楚說明立場，針對不具名人士與黑函的相關爆料，我們不再做任何回應。」

儘管爆料者皆未具名，相關言論連日來仍在社群間快速發酵，不少網友希望當事人出面講清楚，也有粉絲力挺Andy，認為外界應該給予當事人空間與尊重。

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