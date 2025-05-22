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黃子佼5年婚姻告吹 律師突破盲點「這是必然發展」

黃子佼、孟耿如昨爆出5年婚姻告吹。（翻攝自IG）黃子佼、孟耿如昨爆出5年婚姻告吹。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕黃子佼、孟耿如21日爆出5年婚姻告吹，但雙方都未對外證實，僅黃子佼委任律師回應：「我們未獲授權無法回應，目前以未成年人的平靜生活為準。」未否認傳聞。

相關新聞：黃子佼爆婚姻事業雙毀 兒少片爭議未歇遭轟「不可原諒」

律師林智群隨即透過個人臉書引述相關報導，指黃子佼因me too事件受撻伐，接著又爆出購買「創意私房」影片，家中擁有多部未成年不雅影片；孟耿如則被牽連，參與演出《我們與惡的距離2》被抵制，最後因輿論，劇組被迫將她大部分片段刪除。

相關新聞：孟耿如斷離黃子佼 兩性專家點出關鍵錯誤：沒在第一時間切割

林智群評論這是必然發展，「2個人有小孩，總要有一個人可以出去工作，不然就是2個呆在家裡乾瞪眼；不管是離婚給大家看？還是真的離婚？人家都離婚了，切割成這樣也差不多了，事情也不是孟耿如做的，還能要求她做到什麼程度？切八段嗎？2個人有小孩，能切八段嗎？」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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