不只4天破億！《不可能的任務：最終清算》在台寫下這些超狂紀錄

《不可能的任務：最終清算》在台上映4天就突破1億大關，更寫下多項紀錄。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新片《不可能的任務：最終清算》上週六（17日）搶先全美在台上映，截至本週二（20日）全台上映4天就衝破1億大關。電影不僅打破今年多項紀錄，也刷新了阿湯哥生涯在台開片成績。

《不可能的任務：最終清算》為今年繼《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》（1.44億）、《MINECRAFT麥塊電影》（1.34億）、《美國隊長：無畏新世界》（1.01億）後，第4部全台破億的電影，破億速度也是今年目前速度最快。

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《不可能的任務：最終清算》成功掀起暑期第一波觀影熱潮，也證明湯姆克魯斯在台灣影迷心中的地位。（UIP提供）

該片上映首日全台票房約3880萬，也創下2025年包括最高首日票房、最高單日票房，以及最高週六票房。同時也是阿湯哥在台灣最高的首日票房，當然也是《不可能的任務》系列在台灣最高的首日票房。

首週末六、日兩天（17、18日）全台賣破7200萬也是2025年最高的開片成績、2025年最高的週末票房，且通常週末票房還會加上週五，但電影僅以兩天就超越今年目前其他週末票房，不僅成功掀起暑期第一波觀影熱潮，也證明阿湯哥在台灣影迷心中的地位。《不可能的任務：最終清算》全台持續熱映中。

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