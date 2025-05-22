晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只4天破億！《不可能的任務：最終清算》在台寫下這些超狂紀錄

《不可能的任務：最終清算》在台上映4天就突破1億大關，更寫下多項紀錄。（UIP提供）《不可能的任務：最終清算》在台上映4天就突破1億大關，更寫下多項紀錄。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新片《不可能的任務：最終清算》上週六（17日）搶先全美在台上映，截至本週二（20日）全台上映4天就衝破1億大關。電影不僅打破今年多項紀錄，也刷新了阿湯哥生涯在台開片成績。

《不可能的任務：最終清算》為今年繼《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》（1.44億）、《MINECRAFT麥塊電影》（1.34億）、《美國隊長：無畏新世界》（1.01億）後，第4部全台破億的電影，破億速度也是今年目前速度最快。

《不可能的任務：最終清算》成功掀起暑期第一波觀影熱潮，也證明湯姆克魯斯在台灣影迷心中的地位。（UIP提供）《不可能的任務：最終清算》成功掀起暑期第一波觀影熱潮，也證明湯姆克魯斯在台灣影迷心中的地位。（UIP提供）

該片上映首日全台票房約3880萬，也創下2025年包括最高首日票房、最高單日票房，以及最高週六票房。同時也是阿湯哥在台灣最高的首日票房，當然也是《不可能的任務》系列在台灣最高的首日票房。

首週末六、日兩天（17、18日）全台賣破7200萬也是2025年最高的開片成績、2025年最高的週末票房，且通常週末票房還會加上週五，但電影僅以兩天就超越今年目前其他週末票房，不僅成功掀起暑期第一波觀影熱潮，也證明阿湯哥在台灣影迷心中的地位。《不可能的任務：最終清算》全台持續熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中