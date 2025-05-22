水壓爆擊大腦！袁澧林「體會瀕死邊緣恐懼」苦不堪言

袁澧林拍攝《山忌 黃衣小飛俠》浴缸溺水戲苦不堪言。（威視提供）

〔記者許世穎／台北報導〕恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》昨（21）日釋出「中邪篇」幕後花絮，曝光女主角袁澧林在片中遭不明詭異力量糾纏、精神恍惚的拍攝歷程。其中最駭人的一場戲，莫過於她在浴缸中溺水，被導演要求全身浸入水中、睜眼拍攝，在強大水壓衝擊下感受近似死亡的極限恐懼，讓她形容「大腦幾乎停止運作，只能靠本能呼吸」。

該片講述劉以豪、袁澧林與曹佑寧在山中誤觸禁忌，引發一連串難以解釋的靈異現象。作為劇中主要「受難者」，袁澧林獨自面對各種中邪橋段，其中浴缸戲更是全片驚悚指數最高的一場。

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袁澧林（中）拍攝《山忌 黃衣小飛俠》宮廟收驚戲搖到缺氧，劉以豪一旁暖身陪伴。（威視提供）

袁澧林在狹小空間中激烈掙扎、反覆嗆水，不僅眼鼻刺痛，還多次咳到停不下來，她形容「水從四面八方衝進來，腦袋整個爆炸，痛到沒辦法思考，只能聽最簡單的指令。」導演甚至加碼要求她「水中睜眼」，讓她直呼：「那個不舒服乘以一萬倍，很接近死亡！」

拍攝當天，劉以豪在浴室外全程待命，隨時準備救援，壓力也不輸戲中情節。他坦言：「我超怕，不知道她是真的沒氣了，還是在演？」袁澧林則感謝搭檔的支持，「雖然大部分時間是我獨自在浴缸裡撐，但他每次進去前都會說：『加油，我退下了，妳相信我，我隨時都在，妳好了我就來。』那幾句話真的成了我最大的力量。」

另一場拍攝於宮廟的收驚戲，也讓袁澧林印象深刻。她整晚跪在狹小空間中搖晃演出，空氣稀薄到幾乎窒息，「每次拍完都只想衝出去大口呼吸。」在身心雙重煎熬下，她與劉以豪的戲裡戲外情感連結也更為深厚。劉以豪表示：「她的投入讓我也想更努力陪她走完這段路。」《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日全台上映。

《山忌 黃衣小飛俠》「中邪篇」幕後花絮：

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