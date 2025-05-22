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邪教場景西門町現蹤！詭譎重生儀式震撼路過民眾

電影《滿血復活》昨打造「邪教現身」快閃行動，全身是血的男子來回踱步喃喃自語。（索尼影業提供）電影《滿血復活》昨打造「邪教現身」快閃行動，全身是血的男子來回踱步喃喃自語。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕A24話題恐怖電影《滿血復活》即將於端午連假在台上映，片商索尼影業昨（21）日提前營造驚悚氣氛，於台北西門町警察局前廣場打造一場令人背脊發涼的「邪教現身」快閃行動，詭異場景引發路過民眾議論紛紛，不少人驚呼「不敢靠近，怕被抓去入教！」

快閃現場出現神秘白色圓圈，一名全身血跡斑斑、赤裸上身的男子踱步喃喃自語，另一名男生則茫然坐在床墊上前後搖晃。儘管現場充滿陰森氛圍，仍有大膽年輕人走入白圈，體驗片中「重生儀式」：信徒在他們額頭畫上三個圓圈，頒發「敕令滿血復活」符咒，參與者直呼「頭皮發麻，真的毛到不行！」

電影《滿血復活》快閃行動，信徒在民眾頭上畫三個圈圈進行重生儀式。（索尼影業提供）電影《滿血復活》快閃行動，信徒在民眾頭上畫三個圈圈進行重生儀式。（索尼影業提供）

同日晚間，《滿血復活》也舉行首映會，映前竟有血紅煙霧瀰漫影廳入口，隨著詭異聲響，一名雙眼赤紅、血跡斑斑的男子突現影廳，引爆全場驚叫。他宛如電影中現身的神祕男童，在座位間遊走，向觀眾發送象徵「復活指令」的符咒，沉浸式演出讓現場觀眾驚嚇指數爆表，尚未開場情緒已達極限。

電影《滿血復活》首映前驚喜，讓全場尖叫聲此起彼落。（索尼影業提供）電影《滿血復活》首映前驚喜，讓全場尖叫聲此起彼落。（索尼影業提供）

《滿血復活》由《鬼手鬼手請開口》菲利浦兄弟檔再度攜手出擊，日前首波國際媒體評價出爐，獲得極高評價。爛番茄影評網也開出91%高分，IGN盛讚：「莎莉霍金斯再度驚豔全場，她的表演既邪惡又令人動容。」《綜藝報》指出：「菲利浦兄弟營造出毛骨悚然的氛圍，驚嚇橋段令人瞠目結舌。」Collider更直言：「這部片絕對是年度恐怖片之一，菲利浦兄弟已成當代最受矚目的新銳導演組合！」電影將於5月29日正式在台上映。

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