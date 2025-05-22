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娛樂 最新消息

細思極恐！黃子佼2014認愛孟耿如「同年竟成創意私房會員」

黃子佼被查出持有未成年少女性影像，案件上訴中。（資料照，記者塗建榮攝）黃子佼被查出持有未成年少女性影像，案件上訴中。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，2024年遭控持有2259部兒少性影像片，案件目前仍在上訴中，昨加碼爆出他和孟耿如已低調辦妥離婚，結束5年婚姻。細看2人交往一路到結婚、離婚，最讓人震驚的是他在2014年，也就是認愛孟耿如的同年，就已註冊成為情色網站「創意私房」會員，且一路升級為高級會員，令人細思極恐。

黃子佼與孟耿如2013年開始交往，當時他41歲，孟耿如小他19歲，一開始他們低調煲愛，2014年才對外認愛。因年齡差距大，外界一度不看好，連女方家人也持保留態度，不過兩人攜手克服種種困難，黃子佼更曾兩度求婚，首次在2015年金鐘獎上表白遭婉拒，直到2018年再度求婚才成功，兩人在2020年正式登記結婚，育有一女，感情一度被視為圈內典範。

然而這段婚姻最終敵不過現實風暴，2023年，黃子佼捲入「#MeToo」風波後退出演藝圈，更被查出非法持有2845部未成年性影像，涉及少女多達47人，震驚社會，更讓人震撼的是，黃子佼自2014年就加入色情網站「創意私房」，並升等成高級會員，時間軸與他與孟耿如熱戀初期重疊，遭網友怒批：「根本雙面人！」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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