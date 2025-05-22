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娛樂 最新消息

孟耿如1年前才稱「堅決不離婚」 與黃子佼5年婚破局

孟耿如（左）、黃子佼爆出5年婚姻破局。（資料照）孟耿如（左）、黃子佼爆出5年婚姻破局。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕黃子佼和孟耿如昨傳出5年婚姻已結束，讓外界議論紛紛，因黃子佼前年被掀出#MeToo案，去年再爆握有未成年性影像的犯罪事實，孟耿如都不離不棄，今年3月甚至被拍到一家三口和樂融融出遊照，沒想到相隔2個月竟傳出離婚消息，也不免讓人想到孟耿如去年曾曝光自己「堅持不離婚」的理由。

去年黃子佼遭檢調發現是偷拍論壇的高級會員，曾購買未成年少女性愛片，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，引起外界撻伐，老婆孟耿如遭受波及，除了取消公開活動，和媽媽、姊姊一起經營的甜品店也收攤、社群網站更湧進許多網友謾罵。

當時有網友問她「為何不離婚」，她表示：「身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。」

她那時也數度替黃子佼道歉，指出他未了解販售者影片的取得來源，忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，表示：「無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害，這部分真的錯了！黃子佼是我的先生，但觸法也無法寬待。」被外界視為「替黃子佼幫腔」，也讓她的新戲遭抵制，事業大受打擊。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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