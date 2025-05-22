「三重劉德華」過時？網友神提問「官田將暉、北車銀優」亂入戰局

「三重劉德華」源於周星馳電影《百變金剛》中黃一飛的角色。（翻攝自網路）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近日有網友在Threads發文，提到過去很流行以「地區＋明星」自封，例如「三重劉德華」、「台中金城武」、「社子蔡依林」，但如今這些名字「本尊都老了」，也好奇現在年輕人若再玩這套，會拿誰來命名？貼文釣出大批網友留言跟風，還有人熱心補充，這般綽號是源自周星馳電影《百變金剛》的台灣配音經典。

菜販林駿成因神似劉德華爆紅一時。（翻攝自網路）

事實上，「三重劉德華」最早來自周星馳電影《百變金剛》中黃一飛的角色，他原本說自己是「臺山湯告魯斯」（湯姆·克魯斯），台灣版本翻成「三重劉德華」，意外讓這句話成為早期BBS、無名小站、PTT論壇上的模仿熱句。後來「三重劉德華」在現實中出現原型，一位在市場賣菜、長相神似劉德華的男子林駿成受關注一夕爆紅，也讓這類綽號走入主流。

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隨「三重劉德華」爆紅，創意無極限的網友陸續誕生了「士林金城武」、「萬華林俊傑」、「竹東周杰倫」、「苗栗小五郎」，甚至還有風靡一時的「陽明山下智久」、「泰山下智久」等，變成一種台灣網路文化獨有的現象。

梅賢治加入地名戰局，笑稱自己是「楊梅」賢治。（翻攝自臉書）

有趣的是，這類綽號之所以歷久不衰，關鍵在於明星知名度夠高＋本地人物辨識度強，亦或是相關諧音讓人會心一笑，網友這回再次搞笑響應「官田將暉」、「車行車銀優、池上池昌旭、南投南志鉉、金瓜石金秀賢」、「億載金城武」、「北車銀優、鬍鬚張員瑛」，連男星梅賢治都現身回應自己是「楊梅賢治」，讓不少網友都笑歪。

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