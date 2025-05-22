「黑道大哥」向國三生討教唱歌 《去唱卡拉OK》6月曝未公開花絮

《去唱卡拉OK吧！》綾野剛（右）向齋藤潤討教唱歌，故事逗趣討喜。（天馬行空提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕綾野剛、齋藤潤共演的話題日片《去唱卡拉OK吧！》去年春節在台上映，叫好叫座，引發一系列「卡拉OK熱潮」，為感謝影迷大力支持，台灣片商將再推《去唱卡拉OK吧！ 大感謝祭》，帶領觀眾們重溫片中的歡樂和感動。

屆時除了會推出全新特典「三方聯名B6小卡」，一次囊括主角聰實、狂兒和祭林組的全體大合照，以及原著漫畫的經典視覺，更將於正片開始前，播映「未公開花絮影片」，包含飾演聰實的齋藤潤參加海選試鏡的珍貴影像，以及電影上映後，主要演員們參與海內外巡迴活動的舞台花絮。

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《去唱卡拉OK吧！》綾野剛（右）向齋藤潤討教唱歌，故事逗趣討喜。（天馬行空提供）

《去唱卡拉OK吧！》講述五音不全的「黑道大哥」綾野剛，不恥下問的向就讀國三的「合唱團社長」齋藤潤討教唱歌，儘管百般不願意，但為了生命安全著想，齋藤潤硬著頭皮帶著綾野剛挑戰X Japan的高難度神曲《紅》，微妙友誼正在兩人之間悄悄發酵。《去唱卡拉OK吧！ 大感謝祭》於6月13日在台上映。

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