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娛樂 最新消息

台大獸醫正妹卵巢早衰 崩潰「醫警告40歲停經」拚凍卵

蔡祥是台大獸醫系高材生，後來轉行當演員。（台視提供）蔡祥是台大獸醫系高材生，後來轉行當演員。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡祥是台大獸醫系畢業，後來轉行當演員，近日在台視新八點檔《寶島西米樂》中飾演西服店千金，30歲的她受訪時透露26歲時因緣際會檢查了卵巢數值，意外被診斷卵巢早衰，「醫生說我的卵巢年齡已經40歲，還預告我若這樣下去，40歲就會停經」。一開始樂天的她雖然低落，但想著自己沒有一定要生孩子，也沒有想要經歷月經的折磨，不以為意，後來得知沒有月經，女人會老很快，才慢慢正視這件事，也選擇先凍卵。

蔡祥現在單身，雖然沒有特別想要小孩，但還是選擇凍卵，她坦言打針取卵過程身心俱疲，得狂吃保健食品及賀爾蒙，還因此大爆痘，頂著滿臉痘痘拍戲，她自我安慰：「還好是演學生，長痘痘合理。」

何宜珊去年升格人妻。（台視提供）何宜珊去年升格人妻。（台視提供）

蔡祥目前雖然單身，但是有師父告訴她今年會遇到正緣，她笑嘻嘻說：「我的目標是生一個跟我一樣漂亮的女兒！」她目前已經進行第一次取卵，取了9顆卵，本來就不怕打針的她，目標是取15顆卵，為此計畫等戲殺青再做第二次取卵手術，開玩笑說：「搞不好那時候我就閃婚了！」

此外，同劇的何宜珊去年升格人妻，親友們都祝福她「早生貴子」，但她卻選擇進劇組，讓2位導演擔心她「鬧出人命」，特別在婚禮時就拜託何宜珊老公：「千萬不要讓她懷孕！」令她哭笑不得。何宜珊坦言和老公現在很享受兩人世界，一度經期不順，還嚇到趕快驗孕，幸好虛驚一場。

《寶島西米樂》將於6月3日起，每周一至周五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播。

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