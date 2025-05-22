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（專訪）太帥也錯了？《與惡2》導演猶豫讓他演出 周渝民羞：講困擾不要臉

薛仕凌個性慢熟，身旁的好友都有超過10年交情。（CATCHPLAY+提供）薛仕凌個性慢熟，身旁的好友都有超過10年交情。（CATCHPLAY+提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕周渝民、薛仕凌主演新戲《我們與惡的距離》第二季，雙金鐘戲王的強強聯手組合讓人期待，但導演林君陽卻意外吐露製作團隊一開始想找周渝民演出時，他其實猶豫許久，除了沒合作過，加上這部戲是社會寫實，要找個很帥、美型的演員來演心理創傷角色，林君陽擔心觀眾難入戲，他說：「我會想著要做多少努力，才能把本質如此瀟灑的人放到這有很多創傷的角色。」然而這並非周渝民第一次因外貌成了當演員的阻礙，但他幽默回：「自己講困擾實在是有些不要臉。」

導演林君陽對於情緒感知有極佳洞察力。（CATCHPLAY+提供）導演林君陽對於情緒感知有極佳洞察力。（CATCHPLAY+提供）

最初，《與惡2》只有劇本大綱和2集劇本就找上周渝民，他一聽到經紀人提到這個邀約，就立刻答應，原因是：「有個《與惡》第1季成品擺在那邊，是身為觀眾的我眼睛看到的好作品。」相信《與惡》這個IP能延續下去。

他第一次和《與惡2》團隊見面，並沒有故作邋遢樣，掩蓋星味，他就是換那套已經穿了超過10年的私服、戴頂帽子、沒有妝髮去和劇組真誠聊戲，周渝民說：「我很想聽看看導演、製作人和編劇對我角色的期待是什麼，這不是在短短大綱和劇本可以看到，我可以藉由談話挖出編劇的心。」在談話中他們見到了彼此對於戲劇燃燒的熱情。

周渝民出道超過20年，演技持續進化。（CATCHPLAY+提供）周渝民出道超過20年，演技持續進化。（CATCHPLAY+提供）

奇石周渝民出道超過20年，許多人一見到他依舊想聊2001年的出道作《流星花園》，他都會用開玩笑口吻無奈回：「我最近的戲你看了沒？我都40多歲了，你還在跟我講《流星花園》的表現。」

他清楚自己因偶像劇出道，外貌必然是最先被注意到的因素，對他而言這是包袱也是成就，「因此我只能靠自己來突破困境，當年F4時期有許多工作找上門，我是第一個跟經紀公司要求『每年至少幫我安排一部戲』。」期望精進演技來扭轉觀眾的既定印象。

這回為了演出妻兒過世的失意角色，不喝酒的他特地嘗試酗酒的情緒，他說這部戲大年初四開工，「我那個年過得不好，一直在準備角色心情。」除了初二陪老婆回娘家後，提早返北獨自飲酒之外，到嘉義拍戲也會特別到便利商店買酒。

此外，周渝民戲裡和薛仕凌是從小睡同張床長大的換帖兄弟，個性都內向的2人坦言私下其實一點都不熟，薛仕凌指出周渝民有許多情緒壓抑的戲，在片場會在旁獨處，甚至有場戲，導演喊卡後，周渝民依舊蹲在地上，「大家都知道他需要空間，不會打擾他」。

周渝民（右起）、導演林君陽和薛仕凌都曾拿過金鐘獎，是實至名歸的金獎團隊。（CATCHPLAY+提供）周渝民（右起）、導演林君陽和薛仕凌都曾拿過金鐘獎，是實至名歸的金獎團隊。（CATCHPLAY+提供）

周渝民誠實提到自己私人領域並沒有深交的朋友，「我現在完全不經營社交。」9歲女兒的家長通訊管道也全權交由老婆出面。薛仕凌倒是不一樣，他屬於慢熟型，老友都是國中、大學時期摯友，至於圈內好友，他說「鼓鼓」呂思緯是圈內少數能承接他情緒的好朋友，他從團體「大嘴巴」時期就向鼓鼓學打鼓，已有10多年交情。

《我們與惡的距離 II》將於6月7日起，每週六晚間九點在公共電視、CATCHPLAY 電影台61頻道同步首播，晚間十點於串流影音平台 CATCHPLAY+ （台灣、新加坡、印尼）、公視+、愛奇藝國際版、以及首次加入台劇的國際平台 Amazon Prime Video 於海外超過240個國家或地區同步上架。

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