厲害了！昆凌90歲爺爺世壯運擲鐵餅又奪金 與周杰倫私下互動曝光

昆凌爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan）（圖中）參加世壯運。（記者王藝菘攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕昆凌高齡90歲的爺爺羅倫斯日前從澳洲飛來台灣參加世壯運，他共報名了5個項目，昨天現身台北田徑場參加擲鐵餅賽事，又展現實力奪金，截至目前拿到了4面獎牌，非常風光。

羅倫斯的好表現，連孫女婿周杰倫都忍不住在社群大讚：「昆凌的爺爺太厲害了」，其實勞倫斯年輕時就是運動健將，這次來台參加世壯運，透露昆凌跟周杰倫都有私下給他鼓勵，家人們都很享受運動，認為能夠保持健康。

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羅倫斯不忘感謝家人支持，「我的兒子幫助我，我的孫子也很棒，我就是保持健康、持續走路，他們都陪著我訓練。」

羅倫斯目前已在標槍、擲鐵餅奪下金牌，而在100公尺、200公尺賽事也獲得銀牌，透露賽後會跟家人一起吃晚餐慶祝，不忘分享最喜歡的台灣美食是牛肉麵。

至於是否曾跟周杰倫一起打網球，勞倫斯笑說：「有，我們有一起打過網球。」誇讚孫女婿的球技比他好。

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