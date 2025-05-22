晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

厲害了！昆凌90歲爺爺世壯運擲鐵餅又奪金 與周杰倫私下互動曝光

昆凌爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan）（圖中）參加世壯運。（記者王藝菘攝）昆凌爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan）（圖中）參加世壯運。（記者王藝菘攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕昆凌高齡90歲的爺爺羅倫斯日前從澳洲飛來台灣參加世壯運，他共報名了5個項目，昨天現身台北田徑場參加擲鐵餅賽事，又展現實力奪金，截至目前拿到了4面獎牌，非常風光。

羅倫斯的好表現，連孫女婿周杰倫都忍不住在社群大讚：「昆凌的爺爺太厲害了」，其實勞倫斯年輕時就是運動健將，這次來台參加世壯運，透露昆凌跟周杰倫都有私下給他鼓勵，家人們都很享受運動，認為能夠保持健康。

羅倫斯不忘感謝家人支持，「我的兒子幫助我，我的孫子也很棒，我就是保持健康、持續走路，他們都陪著我訓練。」

羅倫斯目前已在標槍、擲鐵餅奪下金牌，而在100公尺、200公尺賽事也獲得銀牌，透露賽後會跟家人一起吃晚餐慶祝，不忘分享最喜歡的台灣美食是牛肉麵。

至於是否曾跟周杰倫一起打網球，勞倫斯笑說：「有，我們有一起打過網球。」誇讚孫女婿的球技比他好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中