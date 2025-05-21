Andy遭爆出軌！家寧疑握毀滅性證據 預告明晚揭真相

Andy遭爆出軌，家寧疑握毀滅性證據。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber人氣情侶檔「眾量級」Andy與家寧分手後，風波愈演愈烈。男方日前開嗆「10年心血全沒了」，痛訴遭背叛；而女方家寧一家四口還因涉逃漏稅被檢警調查，引發網友高度關注。而家寧今晚無預警發文，表示明晚將揭曉真相。

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面對外界揣測與批評，家寧沉默多日後終於首度發聲，語帶玄機地預告：「真相！5月22日 我們秘月期POPOO見。」外界推測，家寧將透過POPOO平台揭露兩人分手內幕。

家寧似乎將透過POPOO平台揭露兩人分手內幕。（翻攝自IG）

據了解，家寧手上不僅握有Andy多段未曝光的不忠對話紀錄，更傳出有「毀滅性證據」，將一舉翻轉輿論風向。

另一方面，有知情人士爆料，Andy之所以近來步步為營、言之鑿鑿，其實背後早有「高人指點」。除了現任經紀人協助，更疑似找來專業公關團隊，協助危機處理與輿論操控。不過此事還有待當事人證實。

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