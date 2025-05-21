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娛樂 最新消息

台版金秀賢失業半年 心酸吐露：老婆偷塞200元到錢包

王盈凱（左起）、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇今以劇中造型宣傳新戲《寶島西米樂》。（台視提供）王盈凱（左起）、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇今以劇中造型宣傳新戲《寶島西米樂》。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕盧彥澤和何宜珊、蔡祥、王盈凱與陳玹宇主演台視八點檔《寶島西米樂》，5人今以戲中造型現身受訪，不難看出他們身形都比先前消瘦許多，其中曾被封「台版金秀賢」的盧彥澤差異最大，他說戲裡過窮苦生活，為符合年代劇設定，2個月內狂瘦15公斤，還為讓自己看來又黑又曬，他在冬天裸上身曬太陽跑步，瘦成紙片人，連回到家裡抱著小孩，也被老婆虧：「太瘦又黑，抱著孩子很像難民。」

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原本體重80公斤的他靠著只吃水煮餐，口味清淡到連蛋白質都不敢吃，短短兩個月就瘦到65公斤，剛好瘦身期間他還考取健身教練資格，於是一邊瘦身一邊執教，結果有些瘦過頭，做運動時還會頭暈，因為沒碰蛋白質，連胸肌都縮水，他笑：「但好處是腹肌變超明顯。」只是他頂著平頭又纖瘦，有次開車竟人生第一次被警方臨檢，他自嘲：「可能被誤認成更生人吧！」

盧彥澤（右起）、何宜珊、王盈凱都為了《寶島西米樂》的角色減肥。（台視提供）盧彥澤（右起）、何宜珊、王盈凱都為了《寶島西米樂》的角色減肥。（台視提供）

提到考健身教練契機，盧彥澤坦言當時有半年沒戲拍，他想著多取得一項技能資格，才會去考健身教練執照，結婚前他也有過半年沒工作的低潮期，當時的女友（現在的老婆），還會因擔心他沒錢吃飯，偷偷在他的皮夾塞200、500元不等的零用錢，令他很感動，如今夫妻已有兩寶，他扛起家計、分擔家務，補償老婆的辛苦，忽然驚呼一聲：「昨天520，我忘了匯52000元給老婆了！」笑說之後會補上對老婆的愛意。

此外，同劇演員不只他變瘦，何宜珊坦言，站在盧彥澤和王盈凱中間壓力很大，因此也卯起來減重，為戲激瘦6公斤，一天只吃一餐，結果就是肚子超餓，她不好意思笑說：「接近中午肚子就會叫超大聲，整個劇組都聽到了！」

王盈凱則透露前一檔飾演中年大叔，打趣稱：「把自己的體重累積的很好！」為這次角色從98公斤減重到80公斤，武行出身的他在劇中爬樹、爬牆、被車撞都親自上場，相當敬業，但他說胖瘦和體力活一點都不難，但為了角色曬黑很不容易，「我若要曬黑的話就容易曬傷、紅腫脫皮，脫皮完後又立刻白回來，」因此開拍前他花了3個月助曬。

《寶島西米樂》將於6月3日起，每周一至周五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播。

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