林襄42公斤遭網友酸胖 靠「睡前運動」養出6塊肌揭秘辛

林襄上直播節目《主播FUN鬆聊》。（鏡電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕林襄今（21）日上鏡電視Youtube直播節目《主播FUN鬆聊》，談到之前在時裝週為品牌走秀時，因一身肉色造型，被網友酸變胖，從那之後，林襄睡前必做5到8分鐘的捲腹運動來雕塑身材，堅持半年後，身體線條更加緊實外，也擺脫了網友笑她腰瘦到肋骨快突出的狀態，更養出6塊腹肌，讓她開心笑說：「看起來更健康」。

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林襄解釋說當時只有42公斤，但因為服裝比較緊身，只要有一點脂肪就會被擠出肉，她自嘲笑自己是「肥肉溢出」。從那之後，林襄睡前必做5到8分鐘的捲腹運動來雕塑身材。

林襄也不藏私當場分享自己的美麗秘密，首先只要在時間可控的情況下，每晚10點半到11點一定上床睡覺。睡前更是要做5到8分鐘的捲腹運動，連原本被網友笑的肋骨突出，都因為練出肌肉線條大大修飾，健康到有明顯6塊肌的狀態，讓她好滿意。

林襄之前曾發文說陷入低潮想按下F5重新整理自己，對此她解釋說到當時工作生活一切正常，但她就是知道自己心理狀態不是很好，於是她決定暫時抽離網路社群，好好待在家裡重新認識自己。

林襄說之前很容易講錯話，就算努力事前做功課、提醒自己語速放慢，但講話還是會出槌。她甚至會在節目錄製完，在離開的車上馬上回想剛剛的表現怎樣可以更好，這樣的過度追求完美，把自己逼得太緊，每天都超級高壓，還好透過閉關那幾天，她重新認識及接受不完美的自己，也讓自己心情放鬆。

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