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《倒數第二次戀愛》成高齡生活指引範本 網喊：拍到70歲

小泉今日子（左）、中井貴一合作主演《再續．倒數第二次戀愛》。（friDay影音提供）小泉今日子（左）、中井貴一合作主演《再續．倒數第二次戀愛》。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕胡妃貞／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕小泉今日子、中井貴一時隔11年，再度攜手主演富士月九劇《再續．倒數第二次戀愛》，該劇首集播出後引發熱烈迴響，日本聯營串流平台TVer三天內突破200萬次播放，網友直說：「拜託拍到70歲！」

該劇延續前兩季設定，由岡田惠和擔任編劇，以古都鎌倉為背景，講述電視製作人千明與市公所職員和平攜手面對人生課題的日常故事。

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將迎來花甲之年的「千明」小泉今日子和已經退休的「和平」中井貴一年紀雖然增長，但兩人依舊維持著熟悉的距離感，在鎌倉的古民宅中，與長倉家的親友們一同靜靜看著人生的流動。

首集一大驚喜是小泉與中井暌違11年，再度合唱片尾曲《來得及跳舞》，勾起許多劇迷回憶，有網友表示「歌聲一出就哭了」、「真的是最棒的回歸方式」。

《再續．倒數第二次戀愛》以熟齡視角描繪人生甘苦，不只為中高年觀眾帶來共鳴，也成為年輕人思考未來生活的指引，劇中平凡對話句句刺入心底，讓人邊笑邊落淚。《再續．倒數第二次戀愛》在friDay影音上架。

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