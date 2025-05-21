6部讓人「原地起舞」經典片單 麥可傑克森MV致敬這作品

國家影視聽中心6月主題節目「只要一個MOVE：歌舞電影選」。（國家影視聽中心提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕國家影視聽中心6月主題節目推出「只要一個MOVE：歌舞電影選」，精選美國、法國、日本、印度與比利時等國，跨越1950年代至2000年代的6部作品，要讓觀眾邊看就想原地起舞，徹底解放緊繃的身體和心靈。

歌舞片黃金年代的代表作《龍鳳香車》讓許多影視作品致敬。（Courtesy of Warner Bros Pictures提供）

歌舞片黃金年代的代表作《龍鳳香車》（1953），看過氣歌舞明星東尼回到百老匯，如何再創事業高峰。戲中戲的故事結構串起男主角在幕前、幕後的性格樣貌，道具和演員群的演出配合調度巧妙，令人目不暇給，這部影史經典讓麥可傑克森的MV《Smooth Criminal》也致敬此片！

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《柳媚花嬌》（1967）以柔美配色呼應人物心境，來自法國小鎮的雙胞胎姊妹，最終能和自己的心動對象有情人終成眷屬嗎？音樂與舞蹈推動鏡頭一起翩然起舞，一貫浪漫的賈克德米所拍的這部法國音樂喜劇，當年力邀《萬花嬉春》的男主角金凱利跨刀，促成法、美兩國的歌舞巨星夢幻連動，更有強大戶外實景大場面拍攝！

改編自印度經典小說的《寶萊塢生死戀》（2002），以寶萊塢華麗美學呈現戀人從相愛到分別的淒美命運，史詩般的磅礡氣勢，隨著劇情時而感傷時而歡喜的情緒，感動無數觀眾，是台灣影迷瘋狂愛上印度歌舞電影的原點。

故事圍繞錯綜複雜三角戀的《酒店》橫掃1973年奧斯卡金像獎最佳女主角、男配角、攝影、配樂、音效、剪接、藝術指導等多項大獎，更讓導演鮑伯佛西打敗《教父》的法蘭西斯柯波拉，風光贏得奧斯卡最佳導演，在上映50多年後的今天觀看依然耳目一新。

比利時電影大師香妲艾克曼在《黃金八〇》（1986）一改過往風格，打造出一部色彩繽紛的音樂喜劇。她將購物中心變成談情說愛、跳舞唱歌的舞台，上演一段段交錯的愛情故事。看似輕快明亮，其實暗藏導演對於女性困境的敏銳觀察。片中優雅動人的歌曲由法國配樂傳奇米榭李葛蘭操刀，為這些錯綜複雜的愛情，添注令人難忘的色彩。

腦洞大開的《搞鬼小築》宛如一部惡搞版《真善美》。（© 2001 The Happiness of the Katakuris Production Committee）

日本鬼才導演三池崇史腦洞大開，拍出宛如惡搞版《真善美》的《搞鬼小築》（2001）！在鄉間經營旅館小築一家人，莫名遇到客人連離奇死亡，驚悚事件搭上荒謬音樂，看著人物突然高歌起舞，不知道該害怕還是要先大笑的心情轉折實在讓人欲罷不能。

「只要一個MOVE：歌舞電影選」放映、購票可上「國家影視聽中心」官網、臉書查詢。

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