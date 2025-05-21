晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

6部讓人「原地起舞」經典片單 麥可傑克森MV致敬這作品

國家影視聽中心6月主題節目「只要一個MOVE：歌舞電影選」。（國家影視聽中心提供）國家影視聽中心6月主題節目「只要一個MOVE：歌舞電影選」。（國家影視聽中心提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕國家影視聽中心6月主題節目推出「只要一個MOVE：歌舞電影選」，精選美國、法國、日本、印度與比利時等國，跨越1950年代至2000年代的6部作品，要讓觀眾邊看就想原地起舞，徹底解放緊繃的身體和心靈。

歌舞片黃金年代的代表作《龍鳳香車》讓許多影視作品致敬。（Courtesy of Warner Bros Pictures提供）歌舞片黃金年代的代表作《龍鳳香車》讓許多影視作品致敬。（Courtesy of Warner Bros Pictures提供）

歌舞片黃金年代的代表作《龍鳳香車》（1953），看過氣歌舞明星東尼回到百老匯，如何再創事業高峰。戲中戲的故事結構串起男主角在幕前、幕後的性格樣貌，道具和演員群的演出配合調度巧妙，令人目不暇給，這部影史經典讓麥可傑克森的MV《Smooth Criminal》也致敬此片！

《柳媚花嬌》（1967）以柔美配色呼應人物心境，來自法國小鎮的雙胞胎姊妹，最終能和自己的心動對象有情人終成眷屬嗎？音樂與舞蹈推動鏡頭一起翩然起舞，一貫浪漫的賈克德米所拍的這部法國音樂喜劇，當年力邀《萬花嬉春》的男主角金凱利跨刀，促成法、美兩國的歌舞巨星夢幻連動，更有強大戶外實景大場面拍攝！

改編自印度經典小說的《寶萊塢生死戀》（2002），以寶萊塢華麗美學呈現戀人從相愛到分別的淒美命運，史詩般的磅礡氣勢，隨著劇情時而感傷時而歡喜的情緒，感動無數觀眾，是台灣影迷瘋狂愛上印度歌舞電影的原點。

故事圍繞錯綜複雜三角戀的《酒店》橫掃1973年奧斯卡金像獎最佳女主角、男配角、攝影、配樂、音效、剪接、藝術指導等多項大獎，更讓導演鮑伯佛西打敗《教父》的法蘭西斯柯波拉，風光贏得奧斯卡最佳導演，在上映50多年後的今天觀看依然耳目一新。

比利時電影大師香妲艾克曼在《黃金八〇》（1986）一改過往風格，打造出一部色彩繽紛的音樂喜劇。她將購物中心變成談情說愛、跳舞唱歌的舞台，上演一段段交錯的愛情故事。看似輕快明亮，其實暗藏導演對於女性困境的敏銳觀察。片中優雅動人的歌曲由法國配樂傳奇米榭李葛蘭操刀，為這些錯綜複雜的愛情，添注令人難忘的色彩。

腦洞大開的《搞鬼小築》宛如一部惡搞版《真善美》。（© 2001 The Happiness of the Katakuris Production Committee）腦洞大開的《搞鬼小築》宛如一部惡搞版《真善美》。（© 2001 The Happiness of the Katakuris Production Committee）

日本鬼才導演三池崇史腦洞大開，拍出宛如惡搞版《真善美》的《搞鬼小築》（2001）！在鄉間經營旅館小築一家人，莫名遇到客人連離奇死亡，驚悚事件搭上荒謬音樂，看著人物突然高歌起舞，不知道該害怕還是要先大笑的心情轉折實在讓人欲罷不能。

「只要一個MOVE：歌舞電影選」放映、購票可上「國家影視聽中心」官網、臉書查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中