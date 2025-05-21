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孟耿如爆婚斷黃子佼 親姊曬照一句「恭喜」意外掀揣測

孟耿如（右）與姊姊孟耿希感情緊密。（翻攝自IG）孟耿如（右）與姊姊孟耿希感情緊密。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孟耿如與黃子佼今（21日）驚爆已簽字離婚，結束5年婚姻，消息一出震撼演藝圈。恰巧就在新聞發酵同日，親姊姊孟耿希也於IG限時動態發文，上頭以英文明註「Congratulations（恭喜）」，雖然內容實際上是中獎「泡泡瑪特購買資格券」，仍引起部分網友聯想。

相關新聞：黃子佼爆離婚 吳宗憲要孟耿如「記住1事」：大家會重新接受妳

孟耿希在限動中分享自己抽中潮玩品牌「泡泡瑪特」的喜悅，畫面中清楚可見「Congratulations」字樣，原意是表達中獎快樂。但由於時機點敏感、文字又容易誤會，不少網友忍不住截圖討論，「這也太剛好了吧」、「我知道不是，但還是忍不住多想」。

孟耿希在IG限動分享購買資格券，上頭一句「恭喜」引發外界揣測。（經馬賽克處理，翻攝自IG）孟耿希在IG限動分享購買資格券，上頭一句「恭喜」引發外界揣測。（經馬賽克處理，翻攝自IG）

不過，當中也有許多理性網友跳出緩頰，「拜託大家不要亂腦補」、「人家抽獎發喜訊，不要什麼都跟離婚扯上」、「姊妹私下一定有聯絡，不必靠限動表態」。截至目前，孟耿如本人仍未對婚變多作回應，僅黃子佼的委任律師蕭棋云低調表示，「夫妻倆目前以家人平靜為最優先考量。」

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