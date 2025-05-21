晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

央視主播嚴重口誤「兩岸→兩國」 當場結巴遭中國網民嘲諷

中國主播胡蝶誤將「兩岸」講為「兩國」引發關注。（翻攝自X平台）中國主播胡蝶誤將「兩岸」講為「兩國」引發關注。（翻攝自X平台）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中共官媒「央視」一向被外界視為中共官方喉舌，不過近日一名當家主播胡蝶，在報導台灣總統賴清德就職週年談話時，竟出現驚人口誤將「兩岸」誤說成「兩國」，這段影片隨即在微博、X平台上瘋傳，就連中國網民也忍不住出言嘲諷。

影片中，胡蝶一臉鎮定播報：「他（賴清德）強調兩國關係應該和平發展...」瞬間引爆敏感神經，不僅當場結巴，更打破央視對「台灣」報導的一貫口徑，引起不少中國網民留言嘲諷「胡蝶老師，工作加油啊」、「姐姐要穩住呀！」甚至還有人附上哭笑不得的表情符號，以「看破不說破」來譏笑胡蝶播報出現嚴重口誤的行徑。

台灣網友則紛紛截圖轉傳該片段，開玩笑表示「讓我們懷念她……」、「央視真的會搞到自己先統一」，雖然央視未對此正式回應，但相關片段目前已被下架，相關帳號也遭限流處理。胡蝶此番「口誤」意外成為兩岸輿論焦點，讓原本嚴肅的政治報導增添幾分荒謬喜感。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中