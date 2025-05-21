央視主播嚴重口誤「兩岸→兩國」 當場結巴遭中國網民嘲諷

中國主播胡蝶誤將「兩岸」講為「兩國」引發關注。（翻攝自X平台）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中共官媒「央視」一向被外界視為中共官方喉舌，不過近日一名當家主播胡蝶，在報導台灣總統賴清德就職週年談話時，竟出現驚人口誤將「兩岸」誤說成「兩國」，這段影片隨即在微博、X平台上瘋傳，就連中國網民也忍不住出言嘲諷。

影片中，胡蝶一臉鎮定播報：「他（賴清德）強調兩國關係應該和平發展...」瞬間引爆敏感神經，不僅當場結巴，更打破央視對「台灣」報導的一貫口徑，引起不少中國網民留言嘲諷「胡蝶老師，工作加油啊」、「姐姐要穩住呀！」甚至還有人附上哭笑不得的表情符號，以「看破不說破」來譏笑胡蝶播報出現嚴重口誤的行徑。

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台灣網友則紛紛截圖轉傳該片段，開玩笑表示「讓我們懷念她……」、「央視真的會搞到自己先統一」，雖然央視未對此正式回應，但相關片段目前已被下架，相關帳號也遭限流處理。胡蝶此番「口誤」意外成為兩岸輿論焦點，讓原本嚴肅的政治報導增添幾分荒謬喜感。

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