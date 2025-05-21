王菲謝霆鋒520超閃行程曝光！天后洩幸福肥

王菲與謝霆鋒如今感情依舊不錯。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕謝霆鋒上月在香港舉辦4場《Evolution Nic Live進化演唱會》，天后女友王菲低調捧場，謝霆鋒唱到傳聞中的定情歌《玉蝴蝶》時，王菲在包廂內起舞，一副陶醉的模樣，見證了兩人的好感情，昨天520兩人又被直擊飛往日本東京，光是背影照都讓人感受到濃濃愛意。

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55歲王菲和小11歲的謝霆鋒2014年復合後，不時被唱衰分手，但兩人從來不予理會，這次兩人又雙飛出國，據直擊的網友透露，王菲和謝霆鋒早上八點多從北京出發，在飛機上的低調坐在商務艙最後一排。

王菲、謝霆鋒被直擊520出國。（翻攝自小紅書）

兩人都戴著口罩，謝霆鋒還戴上鴨舌帽，王菲則是隨手綁起丸子頭，一路歡笑交談，王菲笑得特別爽朗，小倆口除了並肩緊緊挨著走，還互相幫推行李，網友打趣目測王菲長了一點肉，可能是被廚藝超好的謝霆鋒餵胖了。

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