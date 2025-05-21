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娛樂 最新消息

琳誼拱手將這「冠軍」讓給阿信 身兼女團樂喊：我是兩邊賺

琳誼6月底將舉辦生日演唱會，屆時將獻唱新專輯歌曲。（相映音樂提供）琳誼6月底將舉辦生日演唱會，屆時將獻唱新專輯歌曲。（相映音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕琳誼推出創作專輯《名偵探琳誼》，她喜歡觀察人事物，新歌《我喜歡靠在你的身後》就是她在路邊觀察別人騎機車產生的靈感。

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談到這首歌，琳誼說：「我看到機車後座的人抱著前座的人，就有種好安心的感覺，就算漫無目的，只要心愛人在你身邊就很好。」

琳誼在社群的自介寫到「熬夜亞軍」，原本她一度寫「冠軍」，但被網友糾正論熬夜可能比不上阿信，因此她拱手把這「熬夜冠軍」讓給阿信。

除了是個人創作歌手，琳誼也是女團「BOOM！怪物星人」成員，她笑說：「我是兩邊賺，兩邊都賺到了！」

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琳誼將於6月28日迎接生日，隔天晚上6點在SUB LIVE舉辦新專輯演唱會，談到生日願望她說：「希望專輯大賣、大家喜歡這張專輯的突破，身體健康，不要再跛腳。」主要是上週她連續吃了3天火鍋，事後膝蓋疼痛，走路跛腳，靠著電療加吃消炎藥，戴上護膝保護才慢慢康復。她也談到另一個生日願望，希望可以放幾天假。

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