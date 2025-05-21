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圭賢《魔鬼的計謀2》沒勝負欲吞惡評 喊冤：我也有遺憾

圭賢在「平衡播棋」主賽中慘遭淘汰。（翻攝自Netflix IG）圭賢在「平衡播棋」主賽中慘遭淘汰。（翻攝自Netflix IG）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕人氣韓綜《魔鬼的計謀》第二季《魔鬼的計謀：死亡密室》昨（20）上架最終3集，玩家間矛盾升級，「SJ」圭賢在主賽「平衡播棋」不幸慘遭淘汰，他和鄭賢奎、尹邵熙聯盟破滅，觀眾不理解圭賢作法，紛紛湧入他的社群留下負評。

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圭賢因主賽淘汰，原本和他同盟的鄭賢奎（又譯：鄭泫揆）原本將進入監獄，最後卻利用隱藏房間獲勝得道的「10個皮斯」讓自己順利存活，導致公眾輿論變得更加冷淡，關鍵原因在於圭賢也知鄭賢奎能讓自己活下來。

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節目播出後，網友表示「圭賢放棄生存計畫，做自己擅長的就好吧」、「沒有奪冠慾望的話，何必來參加這個節目？沒必要替鄭賢奎挨刀吧」，也有人留下「選擇性正義、選擇性背叛」，難以接受圭賢吞敗。

圭賢今（21）分享參賽感言，表示節目中很難囊括所有內容，「雖然我也有很多遺憾，但也沒辦法，詳細的以後會再告訴大家，不要太傷心」，強調和參賽者之間的關係都很好，互相理解，每個人都有自己的立場，請大家多多關照。

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