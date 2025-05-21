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黃子佼刑責輕？對比其他MeToo案 專家點破：關鍵在這

黃子佼（圖）今爆出與孟耿如5年婚姻玩完。（本報資料照）黃子佼（圖）今爆出與孟耿如5年婚姻玩完。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼今（21日）爆出與孟耿如5年婚姻玩完，再度掀起外界議論，針對他持有2259部未成年性影像，依《兒童及少年性剝削防制條例》最重可處5年徒刑，但若未涉及散布或製作，多數案例實務上僅判處1年以下徒刑，引發社會質疑司法是否「輕輕放下」。

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事實上，若與其他演藝圈MeToo案件相比，黃案涉及兒少影像罪嫌的情節最重，卻反而面臨「看似最輕」的處分，讓不少民眾無法接受。黃子佼持有未成年性影像，依現行法條可處6月以上、5年以下徒刑，但若檢方採「初犯＋無意散布＋認罪」處理，極有可能獲判緩刑或易科罰金，這也是社會普遍無法接受的「落差感」來源。

有法律界人士分析，黃子佼案最大問題不在於「不重罪」，而是法律對「持有行為」的定義與量刑空間過大，即使影片內容再駭人聽聞，只要未構成散布、拍攝或販售，實務上常因證據不足導致量刑輕微。因此這次立法院才緊急修法，增訂「支付對價持有或觀覽兒少影像罪」，未來若再有類似案件，至少可適用1年以上7年以下徒刑，刑責明顯拉高。

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