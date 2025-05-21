黃子佼刑責輕？對比其他MeToo案 專家點破：關鍵在這

黃子佼（圖）今爆出與孟耿如5年婚姻玩完。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼今（21日）爆出與孟耿如5年婚姻玩完，再度掀起外界議論，針對他持有2259部未成年性影像，依《兒童及少年性剝削防制條例》最重可處5年徒刑，但若未涉及散布或製作，多數案例實務上僅判處1年以下徒刑，引發社會質疑司法是否「輕輕放下」。

相關新聞：黃子佼婚變命盤早現？命理師斷言「佼」字衰到70歲

請繼續往下閱讀...

事實上，若與其他演藝圈MeToo案件相比，黃案涉及兒少影像罪嫌的情節最重，卻反而面臨「看似最輕」的處分，讓不少民眾無法接受。黃子佼持有未成年性影像，依現行法條可處6月以上、5年以下徒刑，但若檢方採「初犯＋無意散布＋認罪」處理，極有可能獲判緩刑或易科罰金，這也是社會普遍無法接受的「落差感」來源。

有法律界人士分析，黃子佼案最大問題不在於「不重罪」，而是法律對「持有行為」的定義與量刑空間過大，即使影片內容再駭人聽聞，只要未構成散布、拍攝或販售，實務上常因證據不足導致量刑輕微。因此這次立法院才緊急修法，增訂「支付對價持有或觀覽兒少影像罪」，未來若再有類似案件，至少可適用1年以上7年以下徒刑，刑責明顯拉高。

相關新聞：孟耿如鋪路復出？ 經紀人認「沒解約」原因曝光

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法