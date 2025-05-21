頂流男星暌違8年來台 易烊千璽坎城爭帝親曝心情

易烊千璽此次來台僅短暫停留幾個小時。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第16屆兩岸電影展於今（21）日正式開幕，中國男星易烊千璽帶著新作《小小的我》暌違8年再度來台，吸引大批粉絲迎接，塞爆現場。他笑說一抵台就直奔會場，活動結束又立刻要直飛坎城影展，「太久沒來了，早就想來轉轉，本來計劃多待個一、兩天的，但這次就沒有時間。」

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由畢贛執導、易烊千璽與舒淇合作的《狂野時代》入圍本屆坎城影展主競賽，將於當地時間23日首映。因為行程緊湊，他此次來台僅短暫停留幾個小時，便得啟程返國準備，讓他遺憾表示，「本來想要去吃好吃的，聽說有很甜的伴手禮，還有奶茶很好喝。」

易烊千璽此次來台僅短暫停留幾個小時。（記者胡舜翔攝）

提到將前往坎城，易烊千璽坦言內心忐忑：「我連這次的出差來台都很緊張！」他對於是否能在坎城封帝保持平常心，「入圍主競賽的作品這麼多部，大家都是競爭者，這電影比較波折，拍攝現場、創作，包括導演風格都比較新奇，我也沒嘗試過。」

在電影《小小的我》中，易烊千璽挑戰飾演「五慢症」（腦性麻痺）少年，角色吃重。他透露，為戲訓練身體花了不少功夫，「半個月養成肌肉，一個多月後才進入慣性」。他坦言，拍攝過程不輕鬆，身心壓力並存，「每天心靈都在盼著殺青」，直到拍完轉換身分去拍廣告，才慢慢回到自己的狀態，「去撫平情緒」。

《小小的我》演員蔣勤勤（左起）、易烊千璽、導演楊荔鈉、監製。（記者胡舜翔攝）

憑藉多部代表作走紅的易烊千璽，在中國被譽為「頂流男星」。他坦率分享，自己曾經陷入過低潮期：「我們也都是在等待角色，但這兩年那樣的感受稍微好了一點，也不知道為什麼，可能就是現在大家創作的東西吧！」對於未來目標，他表示就是先走好現在每一步。

此次同樣久違來台的中國女星蔣勤勤，則對台灣有著深厚情感，她開心地表示：「很開心這次可以來參加兩岸電影節，另外還可以見見以前的朋友。」她回憶當年剛出道時就來台拍戲，對當地印象始終很好。

蔣勤勤在《小小的我》中飾演一位堅韌，卻充滿掙扎的女性。她坦言這個角色極具挑戰性，「這漾的母親在我們的普世意義不是常規的形象，可能看到她很多的殘忍，但終歸這就是我的生活，有幸福也有痛苦」。

現實生活中也是一位母親的蔣勤勤也分享了個人心境：「我覺得這不是困境，是共同的成長，小孩想要出去追逐夢想時，我覺得媽媽是幸福的。從內心來說是很開心，不過還是有擔心，但這是對孩子的一種信任。」

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