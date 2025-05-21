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孟耿如鋪路復出？ 經紀人認「沒解約」原因曝光

黃子佼、孟耿如今爆出5年婚姻簽字離婚。（翻攝自IG）黃子佼、孟耿如今爆出5年婚姻簽字離婚。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃子佼、孟耿如今爆出5年婚姻簽字離婚，但雙方目前都沒證實，僅有黃子佼的律師蕭棋云回應：「我們未獲授權無法回應，目前以未成年人的平靜生活為準。」而孟耿如經紀人在今天中午離婚傳言尚未爆出之際，帶其他藝人參加活動，被問到是否解約？他指出尚有合約，雙方沒有時間提到是否解約，加上因過去合作的情誼，不想在這個時機向她談解約，但目前沒有演藝工作找上門，可能是劇組都擔憂會因黃子佼的官司讓戲劇蒙上一層灰。

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確實孟耿如也受黃子佼牽連，原本要演的戲遭換角，甚至連已拍完的《我們與惡的距離》第二季在上檔之際也刪減她的戲份，社群更全面關閉。

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另外，閒談之間也問到為何孟耿如遲遲不離婚？經紀人當時委婉說，「這都是她的選擇」，但也表示，與孟耿如已有一陣子未聯絡，沒想到下午就有離婚消息，但此時經紀人已經不回應媒體任何問題。

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