黃子佼婚變命盤早現？命理師斷言「佼」字衰到70歲

黃子佼2023年捲入MeToo風波後形象重挫，遭斷言會衰到70歲。（資料照）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人黃子佼2023年捲入MeToo風波後，形象重挫，更驚爆藏有2259部未成年性影像，一審遭判刑8個月後，今（21日）傳出他與妻子孟耿如5年婚姻畫下句點。事實上，命理師江柏樂早在2月時，就曾預言兩人命格相剋，「水火不容、溝通全無」，連復出之路也斷言「回不去了」。

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江柏樂在節目《危機女王》中分析，黃子佼壬子年出生、屬鼠，從姓名學看「黃」帶草與田，意喻長輩緣佳、頭腦聰明；「子」屬水，配合壬水之年，顯示他人際能力強、擅長規劃，頗適合發展演藝事業。不過關鍵在於「佼」字，因為為人字旁，鼠遇人象徵「過街老鼠人人喊打」，從46歲起運勢將一路下滑，恐衰至70歲。

命理師江柏樂指出黃子佼不可能再復出。（翻攝自YouTube）

對於黃的未來發展，江柏樂直言：「不可能復出，就算硬要回演藝圈也只是浪費時間，轉行也難有起色。」他更點出黃子佼與孟耿如命格相剋，認為「耿」字屬火，黃子佼則屬水，兩人根本水火不容，最大問題就是無法好好溝通，「只有床上關係會比較好一點。」

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