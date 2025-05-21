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就靠高麗菜粥！準歌后入圍金曲4大獎 王彙筑認了「差點倒掉」

王彙筑在巡演想起亡父，忍不住淚灑舞台。（傻皮文創提供）王彙筑在巡演想起亡父，忍不住淚灑舞台。（傻皮文創提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕王彙筑以專輯《滴滴答答》入圍本屆金曲獎的最佳台語女歌手、年度專輯、最佳台語專輯，更以單曲《高麗菜粥》入圍最佳作曲，她表示：「這碗粥其實在7年前就已經開始細細地熬煮，經歷不同廚師和廚房，嘗試各種調料，曾經差一點被自己倒掉，最後多嚐了幾口後，終於選擇保留下來。」

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對於創作獲得金曲評審的鼓勵，王彙筑談到：「能跟這麼多優秀音樂人出現在同一份名單上，深深地被鼓勵到了，讓我更加覺得創作是件幸福快樂的事！」

王彙筑透露，當初專輯發行一個月，父親就因病過世，她感到非常遺憾，「在面對這些困境狀態中，一直覺得沒有儲存足夠能量來面對聽眾，然而面對家人的議題時，我幾乎透過創作來記錄當下心境。」

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前陣子王彙筑回到家鄉嘉義開唱，想起爸爸眼淚忍不住潰堤，台下歌迷心疼之餘，自主幫忙接唱所有的段落。

王彙筑感謝歌迷給予的溫暖，「很高興能完成這次的演出，對我來說也像是完成某階段式的任務，更從中得到釋放，並獲得平靜和滿足。」

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