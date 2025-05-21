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黃子佼孟耿如爆離婚 美女律師質疑：真離還是假切割

律師李怡貞質疑黃子佼、孟耿如離婚時機與動機。（翻攝自臉書）律師李怡貞質疑黃子佼、孟耿如離婚時機與動機。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人黃子佼自去年捲入MeToo風波後，形象重創，隨後又遭檢調查出，家中持有多部未成年性影像，情節之嚴重已非單純娛樂圈醜聞，而是觸法行為。今（22）爆出黃子佼與妻子孟耿如5年婚姻告終，對此，律師李怡貞也發表看法。

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黃子佼、孟耿如爆離婚。（翻攝自臉書）黃子佼、孟耿如爆離婚。（翻攝自臉書）

經常針對時事發表看法的律師李怡貞直言，黃子佼近來做得最對的一件事，就是和平協議離婚。不過她也對離婚時機與動機感到質疑，「希望這不是一場偽善的切割，更不希望只是表面離婚，或者為了利益與風向操作才做出的決定，畢竟如果真的想離婚，早就該離了。」

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黃子佼風波延燒後，孟耿如首當其衝，除了承受龐大輿論壓力，演藝事業也被波及。她參演的《與惡2》一度遭觀眾抵制，劇組最後刪減其部分戲份，僅保留必要場面，才得以稍微平息外界不滿。

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