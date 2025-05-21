正妹女兒全美第一商學院畢業 蔣雅淇急撇遺傳「親揭學霸秘訣」

蔣雅淇到美國，參加女兒關愛畢業典禮。（翻攝臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前主播蔣雅淇與已故企業家老公關弘鈞的正妹女兒關愛是超強學霸。蔣雅淇日前到美國參加女兒在賓州大學華頓商學院的畢業典禮，提到女兒完成「三主修」畢業，謙稱：「誤會大了，不要再說女兒遺傳我了」，透露自己的數學其實並不好。

對於關愛自全美第一商學院畢業，還完成了三科的主修，蔣雅淇招認絕不是遺傳，透露當年考大學聯考時，數學連低標都沒有。

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外界好奇全美第一商學院完成三主修如何規劃時間，蔣雅淇在社群大方分享：「孩子大學有滿滿的社團活動、志工（教剛出獄的孩子金錢觀）、擔任舍監（省住宿費）、統計學助教（賺零用錢）、投資大賽冠軍，對沖基金公司實習。」

關愛不僅長得漂亮，更是超強學霸。（翻攝自臉書）

儘管女兒課業忙碌，每天仍會跟她視訊通話，蔣雅淇提到關愛還有固定運動的習慣，「費城馬拉松、DC馬、希臘馬，她說壓力大時運動非常紓壓。」

蔣雅淇分享愛女很會規劃時間的秘訣，爆料關愛從來不化妝，沒買過任何化妝品，「桌上只有防曬，連口紅都沒有，這樣可能省不少時間？她也不愛逛街，這次畢業還是我拜託她一定要買件新裙子拍照做紀念。」更稱關愛有愛心、孝順、節省還有自律，對於寶貝女兒的好表現感到與有榮焉。

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