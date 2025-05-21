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「尋人啟事」親姊妹爆不同調！私下真實互動曝光了

尋人啟事分享戀愛經歷。（星恆娛樂提供）尋人啟事分享戀愛經歷。（星恆娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲最佳演唱組合「尋人啟事」睽違近一年推出全新戀愛單曲〈一百種方式愛你〉，將MBTI、星盤、塔羅等Z世代戀愛語言巧妙融入歌詞，搭配溫柔療癒旋律，獲粉絲暱稱為「2025最適合循環播放的告白神曲」。

尋人啟事分享戀愛經歷。（星恆娛樂提供）尋人啟事分享戀愛經歷。（星恆娛樂提供）

五位團員 DoDo、ReRe、掐玉、信迪、阿諾實際到街頭訪問民眾，在愛裡是主動派還是被動派時，DoDo爆料自己是「激動派」，笑喊別人用主動的方式回應，「我會用十倍的方式回她」，ReRe則是「被動派」，期待等待對方的邀請，這對親姊妹個性大不同，再問姊妹倆會不會搶菜，沒想到ReRe天真的回應：「我們其實吃的菜不一樣啦！她吃梗我吃葉，完全不會打架。」此「菜」非彼「菜」，讓現場工作人員笑翻天。

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掐玉坦言自己是「默默付出派」，喜歡研究對方喜好再策劃驚喜；信迪笑說：「我會一直出現在你身邊，但不是騷擾啦！」阿諾則是溫暖陪伴型：「用行動照顧，偷偷讓他知道我喜歡他。」

聊到「曾經的那段喜歡，用一個表情符號形容會是什麼？」五人瞬間切換戀愛腦，DoDo選「風鈴」；ReRe是「水餃」，笑說：「因為那次失戀後我就再也吃不下水餃了。」掐玉選「微笑的哭哭臉」，苦笑說曾經有段喜歡就是含淚說再見，「失戀後心臟真的超級痛！」阿諾用「暈」的符號來形容：「確認交往關係的那一刻，真的心臟爆擊。」信迪則說：「像一杯咖啡，酸酸甜甜、苦苦澀澀，是戀愛裡的複雜餘味。」

尋人啟事分享戀愛經歷。（星恆娛樂提供）尋人啟事分享戀愛經歷。（星恆娛樂提供）

而在戀愛初期最困難的「靠近方式」裡，五位團員彷彿有主動傳訊息恐懼症，信迪認為主動傳訊息最需要勇氣：「要開場又怕打擾對方，很猶豫。」DoDo則認為傳訊息才是最煎熬：「你看不到對方表情，也不確定對方怎麼想，很可怕！」

阿諾則害羞表示：「主動說話太難，我還是比較喜歡文字開始。」ReRe說：「不管實體還是線上，我都不擅長找話題聊天。」掐玉分享戀愛攻略：「我會用限動回覆開啟對話，慢慢拉高頻率，才不會造成壓力。」

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