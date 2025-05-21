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吳婉君正面回應家暴風波 懇求外界幫1事

吳婉君正面回應家暴風波 懇求外界幫1事吳婉君歷經情傷低潮，首度發聲吐露心聲，懇求外界放過她的傷口。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八點檔女神吳婉君今年3月驚傳遭男友趙駿亞家暴。她揭露兩人交往8個月期間，屢次遭受言語羞辱與情緒勒索，最終甚至演變成肢體衝突。吳婉君負傷前往警局報案，並依法提告傷害，同步聲請保護令，歷經一段沉潛期，吳婉君今（21）日罕見透過社群平台發文，親自吐露心聲。

相關新聞：家暴吳婉君再發聲！趙駿亞神隱1個月「打破沉默吐現況」

吳婉君感謝這段時間以來所有關心與祝福，懇請外界與媒體「暫時放下對那段過往的關注」，盼望大家將目光放回她的作品與努力上。她表示，「面對受傷、傷心的人，我們會選擇安慰、鼓勵，或靜靜陪伴，甚至是不打擾，因為那是我們身而為人的善良與體貼。」她強調真正的關心不是反覆重提過往的傷痛，「一再地重提憾事，不論是當面、背後，甚至大肆宣揚，都不是關心，而是一種包裹著善意外衣的殘忍，是以他人的苦難為話題的消費。」

吳婉君盼外界聚焦作品，而非私生活。（翻攝自臉書）吳婉君盼外界聚焦作品，而非私生活。（翻攝自臉書）

吳婉君表示，過去無法改變，但選擇擁抱現在與未來，是每個人都值得被守護的方向，她也誠摯感謝大家的體諒與尊重：「我都收到也收下了，謝謝你們愛我。」最後，她以真誠語氣呼籲外界：「在提及我時，不只聚焦於那段經歷，我還有其他作品和努力的成果，更希望被看見。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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