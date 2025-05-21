孟耿如愛上大19歲黃子佼 12年感情線全揭露

孟耿如（左）、黃子佼爆離婚。（本報資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕黃子佼捲入「#MeToo」風波，以及持有未成年性影像，重創形象和事業，如今還傳出和孟耿如離婚，但雙方目前尚未證實。相差19歲的2人在一起12年，2013年開始交往，當時男方41歲、女方僅22歲，因為年齡相距很大，戀情起初很低調，直到2014年才正式對外公開。

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黃子佼2015年在金鐘獎頒獎典禮上向孟耿如喊話求婚，但孟耿如沒答應，2018年黃子佼二度求婚，孟耿如才點頭say yes，他們2018年訂下婚約，並於2020年3月5日完成登記結婚，婚後育有一女，時常在社群媒體放閃。

然而這段婚姻卻在2023年之後面臨風暴，黃子佼先爆出性騷擾醜聞，但在這段期間孟耿如仍會在社群平台上分享日常，逢年過節也會曬出和老公的燦笑合照，遭到外界質疑，是在為黃子佼復出鋪路，後來黃子佼被檢方查出持有未成年的不雅影片，孟耿如始終不離不棄，被外界視為不願與老公切割，遭網友撻伐。

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孟耿如後來表明，自己不希望黃子佼重回公眾視野，並主動暫停，甚至結束手上的副業與演藝工作，態度相當明確，也讓外界看見她在婚姻中所承受的壓力，從事件爆發之後，孟耿如就幾乎從演藝圈中消失。

黃子佼過去曾以詩句「如佼似漆」紀錄兩人戀情，回顧戀愛歷程：「2013起相戀，2018求婚後，2020的今晨，透過官方的手續，我們正式變夫妻。」如今這段過往讓人看來相當唏噓。

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