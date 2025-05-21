晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孟耿如愛上大19歲黃子佼 12年感情線全揭露

孟耿如（左）、黃子佼爆離婚。（本報資料照）孟耿如（左）、黃子佼爆離婚。（本報資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕黃子佼捲入「#MeToo」風波，以及持有未成年性影像，重創形象和事業，如今還傳出和孟耿如離婚，但雙方目前尚未證實。相差19歲的2人在一起12年，2013年開始交往，當時男方41歲、女方僅22歲，因為年齡相距很大，戀情起初很低調，直到2014年才正式對外公開。

相關新聞：黃子佼爆離婚 吳宗憲要孟耿如「記住1事」：大家會重新接受妳

黃子佼2015年在金鐘獎頒獎典禮上向孟耿如喊話求婚，但孟耿如沒答應，2018年黃子佼二度求婚，孟耿如才點頭say yes，他們2018年訂下婚約，並於2020年3月5日完成登記結婚，婚後育有一女，時常在社群媒體放閃。

然而這段婚姻卻在2023年之後面臨風暴，黃子佼先爆出性騷擾醜聞，但在這段期間孟耿如仍會在社群平台上分享日常，逢年過節也會曬出和老公的燦笑合照，遭到外界質疑，是在為黃子佼復出鋪路，後來黃子佼被檢方查出持有未成年的不雅影片，孟耿如始終不離不棄，被外界視為不願與老公切割，遭網友撻伐。

相關新聞：孟耿如斷了黃子佼5年婚？乾媽周丹薇發聲

孟耿如後來表明，自己不希望黃子佼重回公眾視野，並主動暫停，甚至結束手上的副業與演藝工作，態度相當明確，也讓外界看見她在婚姻中所承受的壓力，從事件爆發之後，孟耿如就幾乎從演藝圈中消失。

黃子佼過去曾以詩句「如佼似漆」紀錄兩人戀情，回顧戀愛歷程：「2013起相戀，2018求婚後，2020的今晨，透過官方的手續，我們正式變夫妻。」如今這段過往讓人看來相當唏噓。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中