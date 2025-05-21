黃子佼遭封殺 持不雅片引爆公憤 「法律不能再輕放」

黃子佼涉案情節嚴重，引爆人神共憤，更遭演藝圈全面封殺。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼風波延燒至今，從MeToo爆料起，再到檢方查獲其家中持有2259部未成年性影像，近期更傳出與孟耿如結束5年婚姻，引發社會高度關注，不僅重創其演藝生涯，更掀起對「藝人特權」與「法律落差」的強烈討論。

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根據目前司法進度，黃子佼涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》，雖辯稱影片為收藏用途，並無散布意圖，但社會普遍認為，「持有本身即是犯罪」，網路輿論更湧現，「法律不能再輕放」、「若非公眾人物是否早已羈押？」等憤怒聲浪，認為若未嚴懲將是對被害人的二次傷害。

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此案亦促使立法院推動法規修正，已於2024年7月三讀通過修法，增訂「支付對價觀覽兒少影像罪」，加重相關刑責。演藝圈內部也傳出多數平台對黃子佼永久封殺，其事件不僅為個人醜聞，更成為社會檢視制度與公眾信任的重大轉捩點。

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