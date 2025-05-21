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阿雅歷經5次生離死別 大S病逝百日痛心：死亡沒那麼遠

阿雅發片談生死議題。（翻攝自微博）阿雅發片談生死議題。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年初因流感在日本猝逝，如今她離世已逾百日，生前摯友「阿雅」柳翰雅昨（20）日在微博發布一段自拍影片，罕見談及生死議題，除回憶自己歷經的五次生離死別，更動情提到大S。

阿雅在影片中哽咽回憶起，過去人生中一次次與親人好友道別的時刻，從10歲時愛犬離世、12歲鄰居爺爺過世、24歲失去摯愛父親，到40歲經歷摯友車禍猝逝，直至46歲經歷大S病逝。她坦言，每一次的離別都讓她深刻體悟：「死亡其實離我們沒有那麼遠。」

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阿雅經歷摯友大S病逝，直言死亡並不遙遠。（翻攝自微博）阿雅經歷摯友大S病逝，直言死亡並不遙遠。（翻攝自微博）

她也大方分享自己對死亡的看法。她說死亡是人生中，「唯一能百分百確定會發生的事，卻是多數人避而不談的話題。她認為應該勇敢正視，「不是不提它，它就不會來」。偶爾思考死亡，能讓人更積極活在當下，「我們每一天，能夠好好張開眼睛都是一個奇蹟，因為雖然有一天我們一定會死，但是我們不知道它什麼時候會來，所以每一天都很寶貴。」

阿雅也談到自己對人生終點的期望，她誠實地說：「我希望我閉眼的那一刻，我對我愛的人只有愛，沒有怨。」她希望能帶著善意與感謝離開這個世界，「當然我相信我一定會害怕，但我希望我不要痛苦的掙扎，我期許自己可以這樣死去，所以用活著的每一天來學習愛，來鍛鍊自己的心態，好好的活著吧，讓我們在死的時候，心裡沒有遺憾。」

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