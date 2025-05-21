真人版史迪奇賣萌狂撒洋蔥 軟軟超好抱

真人版《星際寶貝：史迪奇》史迪奇魅力無法擋。（迪士尼提供）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼經典動畫改編真人版《星際寶貝：史迪奇》今（21）日在台舉辦特映會，讓現場媒體及觀眾搶先一睹史迪奇的魅力，不僅又萌又可愛、逗得全場觀眾大笑，同時也加入不少「洋蔥」感動人心，獲讚是迪士尼至今最佳動畫真人版，史迪奇「真的萌爆了」！

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電影的焦點自然是超萌外星人史迪奇，外型掌握了「可愛與瘋狂」的平衡，相較於原版動畫更為柔軟、看起來超好抱。除此之外，電影的劇情也令人大讚「揪感心」，片長比原版動畫更多出23分鐘，史迪奇與莉蘿之間的家人情誼更是好幾度逼哭觀眾。

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該片也收穫外媒不少好評，包括「喚起濃厚懷舊感，笑料百出、溫馨不已，媲美動畫原版又添增新意！」、「神奇的在23年後把史迪奇生動帶入真人世界，實在太棒了！」、「莉蘿與蘭莉姊妹情深更加感人！」、「關於失去、友誼與Ohana（家人），完全征服人心！」華爾街日報更引用民調看好《星際寶貝：史迪奇》將在北美開片首周一舉衝上1.5億美金（約台幣45.22億元）。《星際寶貝：史迪奇》將於明天（22日）在台上映。

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