田馥甄萬里「田調」改到南投 新北市府激動了

田馥甄一身粉紅色洋裝開唱，被粉絲大讚如仙女。（何樂音樂提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕歌手田馥甄小型巡演「田調」原本規劃6月在新北市萬里區舉行，但因故取消改到南投埔里，新北市議員張錦豪說，地方鄉親期盼藉這場表演活絡當地觀光經濟，當地學生因為表演取消大失所望，新北還有其他好地點可辦演唱會，希望市府再去跟唱片公司接洽。文化局長張䕒育表示，願再去與唱片公司接洽。

相關新聞：田馥甄「田調」從萬里改到埔里有隱情？傳遭觀光業者不合理要求 公司回應了

請繼續往下閱讀...

針對田馥甄萬里場表演，新北文化局長張䕒育表示，願再去與唱片公司接洽。（記者黃子暘攝）

張錦豪表示，田馥甄原訂在萬里區舉行的表演「因在演出籌備過程中產生諸多不可預期之風險」、「考量場地周邊環境及整體安全規劃等因素」而決定改到南投縣舉行，著實可惜，此事市府是否知情？

相關新聞：田馥甄鹽田上夕陽下唱《懸日》思念方大同「把眼淚吞進去」

張錦豪指出，如果是因地點因素而導致主辦方決定取消萬里表演，新北市還有翡翠灣等優質地點可供選擇，這場表演所需並非大型場館，希望文化局多多與主辦方接洽，否則期盼藉由這場表演活絡一次當地觀光經濟的鄉親、學子們都感到失望。

張䕒育說，市府有跟唱片公司聯繫，5月初已經召集相關局處接洽、協助提報計畫，不過唱片公司反覆考量決定取消在萬里區的表演，市府也有建議過其他選址，願意再去跟主辦方接洽。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法