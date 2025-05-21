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站著追星！主辦爆中資、共青團背景遭抵制 LingOrm見面會取消

LingOrm超人氣CP檔，兩人被譽為「GL天花板」。（超奇娛樂提供）LingOrm超人氣CP檔，兩人被譽為「GL天花板」。（超奇娛樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在泰國百合劇《我們的秘密》中飾演虐戀情侶的2位女主角Ling（Lingling Sirilak Kwong）與Orm（Kornnaphat Sethratanapong）在亞洲爆紅，成為超人氣螢幕CP檔，還被譽為「GL天花板」，去年2人來台時，吸引數千名粉絲擠爆桃機接機。而今年本來預計6月7日Ling與Orm將二度訪台舉辦見面會，卻因主辦單位被爆出有中資背景，被台灣粉絲抵制。今天（21日）傳出活動將要取消，隨後官方發布公告證實。

Ling與Orm去年11月首次旋風訪台見粉絲，戲裡戲外都在「秀恩愛」的她們，讓「百合粉」們大滿足。時隔近半年，2人確定在6月7日二度訪台，在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，門票於5月10日15點在ibon售票系統正式開賣。

原本該活動看好被秒殺，但卻爆出聯合主辦的超奇娛樂為中資公司，負責人有共青團背景，加上黃牛猖獗，引發大批台粉抵制。今天官方透過ibon售票系統發布公告，「原訂於2025年6月7日在台北TICC舉辦之《LingOrm 2025 Fan Meeting in Taipei》粉絲見面會，經泰國Channel3審慎評估，與多方協商後決定，我們遺憾地宣布：原定於台北舉行之本場活動將正式取消。」

「對於此次取消所帶來的不便與失望，我們致上最誠摯的歉意。感謝所有粉絲長期以來的支持與理解，您的體諒與陪伴對我們意義非凡。日後我們亦會一如既往地支持Ling和Orm。已購票觀眾將作全額退費，退票相關手續可參考售票系統上提供的退票說明。再次感謝您的理解與支持，期待未來有機會再與大家相見。」

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