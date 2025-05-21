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娛樂 最新消息

台灣電信投資電影進軍坎城 「幸福之路」入選「導演雙週」

台灣大旗下影音平台MyVideo首度跨足共同投資國際合製電影「幸福之路 Lucky Lu」，即獲選進入2025年坎城影展指標性單元「導演雙週」，成為18部入選作品之一。（台灣大哥大提供）台灣大旗下影音平台MyVideo首度跨足共同投資國際合製電影「幸福之路 Lucky Lu」，即獲選進入2025年坎城影展指標性單元「導演雙週」，成為18部入選作品之一。（台灣大哥大提供）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣大哥大旗下影音平台MyVideo積極投入內容開發，首度跨足共同投資國際合製電影《幸福之路 Lucky Lu》，即獲選進入2025年坎城影展指標性單元「導演雙週」（Directors’ Fortnight），從全球逾2,500部作品中脫穎而出，也寫下台灣電信首度擔任主要投資方之一、進軍坎城影展的歷史紀錄。

「導演雙週」自1969年創立，是坎城影展的重要平行單元，以獨立精神與多元創新著稱，致力於發掘全球最具創意與個人風格的導演作品。該單元不設競賽，強調導演的藝術表現與敘事自由，幸福之路 Lucky Lu是2025年「導演雙週」的18部入選作品之一，已在5月19日於坎城影展世界首映。

台灣大新媒體事業副總李芃君表示，這部電影是台灣大MyVideo第一部參與海外直投、台美共同投資的電影，這次獲選是台灣電信首次登上國際影展殿堂的重要里程碑，象徵產業模式與文化價值雙重突破。

李芃君說，幸福之路 Lucky Lu以紐約外送員為主角，片中細膩描繪了基層工作者的辛勞，這些外送員大多是移民，在外背負著家庭期望努力維生，也透過螺絲釘般力量讓這座城市正常運轉，即使常被遺忘或忽視，但他們依舊為了所愛的人奮力堅持，這讓我深受感動，也體會到社會上每個人都是「日常英雄」。

國際獨立電影媒體「Filmmaker Magazine」稱讚幸福之路 Lucky Lu「巧妙避免煽情與過度交代」，以極簡劇本與攝影呈現主角在紐約唐人街的移民生活與困境；而法國《Sortir à Paris》則稱讚此片為「華麗的社會劇」，盛讚張震的演出，突顯影片聚焦唐人街、細膩描繪移民經歷。

此外，專業影評人均指出，影片前半段節奏緊湊、帶有驚悚張力，隨著女兒登場，敘事轉為更內省、情感累積。張震憑藉肢體與細微表情，展現了極具說服力的表演。

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